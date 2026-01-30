Fermin Lopez ostaja v Barceloni do junija 2031

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Fermin Lopez je zrasel v la Masii, mladinski akademiji Barcelone, ki se ji je pridružil pri 13 letih. Za člansko ekipo blaugrane je debitiral 19. septembra 2023 na tekmi skupinskega dela lige prvakov proti Antwerpnu.

Od takrat je postal ključni igralec tako Barcelone s 113 nastopi in 29 goli kot tudi španske reprezentance.

Fermin Lopez se je pridružil seznamu ključnih igralcev, vključno z najstniško zvezdo Laminem Yamalom, Raphinho, Gavijem, Pedrijem in Paujem Cubarsijem, ki so minulo leto podaljšali pogodbe.