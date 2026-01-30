Naslovnica
Nogomet

Fermin Lopez ostaja v Barceloni do junija 2031

Barcelona, 30. 01. 2026 22.14 pred 16 dnevi 1 min branja 30

Avtor:
STA
Fermin Lopez

Vezist Barcelone Fermin Lopez se je s španskim nogometnim velikanom Barcelono dogovoril za podaljšanje pogodbe do junija 2031, je danes sporočil katalonski klub. Dvaindvajsetletnik, evropski in olimpijski prvak leta 2024 s Španijo, bo v prihodnjih dneh podpisal novo pogodbo s španskimi prvaki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Fermin Lopez je zrasel v la Masii, mladinski akademiji Barcelone, ki se ji je pridružil pri 13 letih. Za člansko ekipo blaugrane je debitiral 19. septembra 2023 na tekmi skupinskega dela lige prvakov proti Antwerpnu.

Od takrat je postal ključni igralec tako Barcelone s 113 nastopi in 29 goli kot tudi španske reprezentance.

Fermin Lopez se je pridružil seznamu ključnih igralcev, vključno z najstniško zvezdo Laminem Yamalom, Raphinho, Gavijem, Pedrijem in Paujem Cubarsijem, ki so minulo leto podaljšali pogodbe.

barcelona fermin lopez
KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lucky
31. 01. 2026 21.53
Škoda, ker nism mogu gledat 1. polcajt. Cripsi zna sam 2 pravljice? Če čaka, da vlagatelji povrnejo denar, da gre Barca v 2. ligo, pol bo še dolg čaka. Spotify je ravn podaljšu sodelovanje, Nike za 10 let. Kr neki jih čaka v vrsti. Čudn, vsi so neumn, sam crips pametn.
Odgovori
+4
4 0
Maxx365
31. 01. 2026 21.59
1. polcajt ni bil glih za ljudi z rahlimi živci
Odgovori
+2
2 0
Kolllerik
31. 01. 2026 19.09
Perez pa menja trenerje ko gate... Tabeli so vrgli svoje oko in želje na Unai Emeryja. Arbeola pa že po nekaj tekmah ni več dober...cripsi, loh greš za trenerja, al pa realist tapametn... 😁
Odgovori
+7
7 0
Loptass
31. 01. 2026 19.20
Mogoce pa je sel zapirac, pa nima wifija na poti in se zato nic ne javi 🤔
Odgovori
+7
7 0
NoriSušan
31. 01. 2026 19.31
Pomoje se tlele začne kriza Reala in če bo šlo tkole pomoje Liga Europa res ni deleč. Emery po mojem ne bo neki uspešen-pomojem bo tko k Slot v Liverpoolu. Razen če Roy Keane ne rata trener pomoje ni pomoči. Tud od Kloppa se neki govoril sam pomoje se neki ne bo uresničil
Odgovori
+5
5 0
Kolllerik
31. 01. 2026 20.26
Tudi možno... 🤣🤣
Odgovori
+4
4 0
Kolllerik
31. 01. 2026 20.27
Saj je Vlado že pred časom dobro razložil.
Odgovori
+4
4 0
cripstoned
31. 01. 2026 18.15
Kaksni komentarji spodaj glede fermina a vsi ste se ga hoteli znebiti za nica wiliamsa iz bilbaja hahahahaha...farsici pac..tudi torres je bil ze v vasih oceh ze bivsi pa ste spremili misljenje ker pac morate...kdo pa bo prisel v to leglo korupcije kjer ne smes zabijati gole da klub ne placa tvojemu bivsemu klubu odskodnine..
Odgovori
-11
1 12
NoriSušan
31. 01. 2026 19.02
Kje pa je vaš Endrick , Mariano Diaz, Luka Jović,itdd. Raj se usmeri v tvoj Usrandrid in dodatne kvalifikacije. Pazte d vam ne bojo še njihove medicinske sestre gola dale
Odgovori
+9
9 0
Lucky
31. 01. 2026 21.24
Naštej, kateri vsi? Jst se nč ne spomnim, da bi bi za to, da Fermin gre.
Odgovori
+6
6 0
Maxx365
31. 01. 2026 21.58
Zadnje čase bi se pri realu radi vseh znebili razen Mbeppenala, pa kekec beli lažnivi komentira stanje v Barci 🤣🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
cripstoned
31. 01. 2026 18.13
Nihce od trenutnih igralcev ropalone ne bo igral nogomet v tem klubu do leta 2031 ker bodo prej propadli in padli v segundo...takoj ko vlagatelji povrnejo denar in zasluzijo se bo zacel njen konec...sodne kazni in nove obtoznice glede korupcije, podkupovanj sodnikov, izgradnje stadiona, var skandalov pa se bodo samo se nalagale in nalagale ker je to najbolj umazan in pokvarjen klub vseh casov....
Odgovori
-10
2 12
NoriSušan
31. 01. 2026 19.01
Padli v segundo a vas Albacete nascal za šalo. Potem mamo tle še Celto in Benfico. Letos vam sam še hišniki in vodovodarji dal gola. Lahko se ugasneš
Odgovori
+9
9 0
Jevgenij Suhov
31. 01. 2026 17.10
super novica
Odgovori
+5
5 0
Kolllerik
31. 01. 2026 16.05
No, danes je na aerodrom v Barceloni pristal tudi mladi egipčanski talent Hamza, visok mladenič, ki ga kličejo Afriški Haaland. Pogodbo bo podpisal danes in okrepil Barco B. Kdor je že spremljal njegove zadetke,... dobro zadeva z glavo in ob prvem dotiku v napadu.
Odgovori
+8
9 1
manucao
31. 01. 2026 19.02
Uf,ta bo moral še veliko polente pojest.Dali ga bodo v tretjo ekipo.
Odgovori
-6
0 6
mmickica
31. 01. 2026 20.14
Mogoce pa hitro jé.😉
Odgovori
+7
7 0
Kolllerik
31. 01. 2026 20.35
So ga že dali v Barco B. 😁👍
Odgovori
+5
5 0
Vladimir.Krutov
31. 01. 2026 21.22
muca tokrat ti moram dati plus....
Odgovori
+4
4 0
Lucky
31. 01. 2026 14.42
Bomo vidl, ka bo tale politika dolgoročnih pogodb prnesla. Dokler v ekipi vse štima, zgleda super. Je pa vprašanje, kolk časa bo Flick tu? Večno zihr ne. Vrjetn tud do konca teh pogodb ne. Kar se Fermina tiče, je pa moja pripomba edino to, da bi lohk bil bol konstantn. V odločilnem delu sezone, bi blo fino, da vsaj par tekm zaporedoma, odigra na visokem nivoju. Ne vsako drugo, tretjo.
Odgovori
+4
5 1
NoriSušan
31. 01. 2026 16.44
Baje še naslednjo sezono
Odgovori
+4
4 0
Lucky
31. 01. 2026 17.12
Ena govorica pravi, da, če ne bo Laporta izvoljen, tud on ne bo podaljšu. Potem pa se bi naj odločal vsako sezono posebi. Bomo kmal vidl. Volitve bojo hitr tu.
Odgovori
+4
4 0
Kolllerik
31. 01. 2026 18.59
No, zdaj je tudi uradno. Juwensley Onsteina, ki je prišel iz Genka, je danes podpisal do 2028 z možnostjo 1 leta podaljšanja. 18. letni štoper je visok 188 cm in prihaja iz Ajaxove šole....
Odgovori
+3
3 0
Gigson
31. 01. 2026 14.37
Super ,odlicno.Leto je res v izjemni formi.
Odgovori
+5
5 0
NoriSušan
31. 01. 2026 13.34
Letošnjo sezono najbolši ofenzivni vezist
Odgovori
+5
5 0
Vladimir.Krutov
31. 01. 2026 10.57
Super....dobra novica...
Odgovori
+4
6 2
Lucky
31. 01. 2026 14.27
Vse po planu. Vlado, a ni zanimiv, v Barci bi vse obdržal, v Realu pa vse prodal. Galaktično in atomsko, za njih ni več dost dobr.
Odgovori
+6
6 0
Vladimir.Krutov
31. 01. 2026 14.58
prej so bli vsi zlate žoge..
Odgovori
+6
6 0
Jevgenij Suhov
31. 01. 2026 15.11
vlado, pa to serijske…
Odgovori
+8
8 0
Vladimir.Krutov
31. 01. 2026 20.02
suhov....zlato ki se ne sveti...
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
