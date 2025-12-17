Naslovnica
Nogomet

Fernandes odkrito: V klubu so želeli, da odidem, to me je prizadelo

Manchester, 17. 12. 2025 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Bruno Fernandes

Kapetan rdečih vragov Bruno Fernandes je med poletnim prestopnim rokom, ko je prejemal ponudbe drugih klubov, dobil občutek, da si pri Manchester Unitedu želijo njegovega odhoda. Kot je priznal v nedavnem intervjuju za portugalsko televizijo Canal 11, ga je dejstvo, da ga vodstvo kluba ni skušalo zadržati, precej zabolelo in prizadelo. Tudi zato, ker ocenjuje, da številni njegovi soigralci Uniteda ne cenijo toliko, kot ga on.

Bruno Fernandes
Bruno Fernandes
FOTO: Profimedia

Kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes je bil med poletnim prestopnim rokom že skoraj na izhodnih vratih Manchester Uniteda. Zanj so se po poročanju britanskih medijev ogreli zlasti pri Al Hilalu, pri katerem so bili Portugalcu pripravljeni plačati celo do 800.000 evrov na teden.

Mamljivim ponudbam navkljub se je odločil ostati in z Unitedom podpisal pogodbo vse do leta 2027, z možnostjo podaljšanja za nadaljnje leto.

Preberi še Kapetan Šeškovega kluba zavrnil 800.000 evrov na teden zaradi besed žene

"Lahko bi zapustil klub med prestopnim rokom in zaslužil precej več denarja. Finančno bi bilo to bolje zame. V nekem trenutku sem bil že pripravljen, da grem. Ne povem, kam, bi pa s tem klubom zdaj že osvojil veliko lovorik. Ampak odločil sem se ostati, ne le zaradi družine, ampak ker imam zares rad ta klub. Tudi pogovor s trenerjem me je prepričal, da ostanem," je priznaval Fernandes.

In če si ga je trener Ruben Amorim želel zadržati v svoji ekipi, to po pripovedi 31-letnika ni veljalo tudi za vodstvo kluba. Kot je priznal v pogovoru za portugalski Canal 11, televizijski program v lasti portugalske nogometne zveze, ga je odziv kluba na njegov morebiten odhod zelo prizadel.

Bruno Fernandes
Bruno Fernandes
FOTO: Profimedia

"Dobil sem občutek, da menijo: 'Če greš, to ni tako slabo za nas'. To me je zabolelo, še bolj pa užalostilo. Sem igralec, za katerega nimaš razloga, da ga kritiziraš: vsako tekmo sem na voljo, vedno igram, dobro ali slabo. Vedno dam od sebe vse. Potem pa pogledaš okoli sebe in vidiš igralce, ki kluba ne cenijo tako kot ti, ki njegovih barv ne branijo tako kot ti. To te užalosti."

"Klub je želel, da grem – to imam v glavi. Mislim, da vodilni možje kluba niso imeli poguma, da bi sprejeli to odločitev, ker me je trener želel zadržati. Če pa bi jaz rekel, da želim proč, bi mi preprosto pustili oditi, tudi v primeru, da bi trener želel, da ostanem," je o svojem razočaranju nad vodstvom Uniteda še dejal Portugalec.

Bruno Fernandes in Benjamin Šeško
Bruno Fernandes in Benjamin Šeško
FOTO: Profimedia

Fernandes se je v United preselil leta 2020, od takrat je za klub zaigral na 307 tekmah, zbral 103 zadetke in 93 podaj. S petimi zadetki in sedmimi asistencami se je kot ključen člen moštva izkazal tudi v letošnji sezoni. Tako zaenkrat prav nič ne kaže na dejstvo, da bi ga na Old Traffordu želeli odsloviti.

manchester united bruno fernandes

