Fernandes odkrito: V klubu so želeli, da odidem, to me je prizadelo

Bruno Fernandes FOTO: Profimedia

Kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes je bil med poletnim prestopnim rokom že skoraj na izhodnih vratih Manchester Uniteda. Zanj so se po poročanju britanskih medijev ogreli zlasti pri Al Hilalu, pri katerem so bili Portugalcu pripravljeni plačati celo do 800.000 evrov na teden. Mamljivim ponudbam navkljub se je odločil ostati in z Unitedom podpisal pogodbo vse do leta 2027, z možnostjo podaljšanja za nadaljnje leto.

"Lahko bi zapustil klub med prestopnim rokom in zaslužil precej več denarja. Finančno bi bilo to bolje zame. V nekem trenutku sem bil že pripravljen, da grem. Ne povem, kam, bi pa s tem klubom zdaj že osvojil veliko lovorik. Ampak odločil sem se ostati, ne le zaradi družine, ampak ker imam zares rad ta klub. Tudi pogovor s trenerjem me je prepričal, da ostanem," je priznaval Fernandes. In če si ga je trener Ruben Amorim želel zadržati v svoji ekipi, to po pripovedi 31-letnika ni veljalo tudi za vodstvo kluba. Kot je priznal v pogovoru za portugalski Canal 11, televizijski program v lasti portugalske nogometne zveze, ga je odziv kluba na njegov morebiten odhod zelo prizadel.

Bruno Fernandes FOTO: Profimedia

"Dobil sem občutek, da menijo: 'Če greš, to ni tako slabo za nas'. To me je zabolelo, še bolj pa užalostilo. Sem igralec, za katerega nimaš razloga, da ga kritiziraš: vsako tekmo sem na voljo, vedno igram, dobro ali slabo. Vedno dam od sebe vse. Potem pa pogledaš okoli sebe in vidiš igralce, ki kluba ne cenijo tako kot ti, ki njegovih barv ne branijo tako kot ti. To te užalosti." "Klub je želel, da grem – to imam v glavi. Mislim, da vodilni možje kluba niso imeli poguma, da bi sprejeli to odločitev, ker me je trener želel zadržati. Če pa bi jaz rekel, da želim proč, bi mi preprosto pustili oditi, tudi v primeru, da bi trener želel, da ostanem," je o svojem razočaranju nad vodstvom Uniteda še dejal Portugalec.

Bruno Fernandes in Benjamin Šeško FOTO: Profimedia