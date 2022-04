Fernandes podaljšal z Manchester Unitedom

Bruno Fernandes je moštvo iz Manchestra okrepil konec januarja 2020 in takoj postal eden ključnih nogometašev 20-kratnih angleških prvakov. V tem času je odigral 117 tekem ter dosegel 49 golov in 39 podaj, kar dve sezoni zapored (2019/2020 in 2020/2021) pa je bil izbran za najboljšega igralca kluba.

"Od trenutka, ko sem se pridružil Manchester Unitedu, s klubom in navijači gojim posebno razmerje. Odraščal sem ob gledanju tega kluba in sanjal o tem, da bom nekoč igral tu. Te sanje so sedaj realnost in velika čast. Po dveh letih je še vedno vsakič posebno zaigrati na Old Traffordu, zadeti pred polnim Stretford Endom in slišati, kako navijači vzklikajo moje ime. Velik privilegij je igrati v tem dresu in se boriti za ta neverjetni klub. Še veliko stvari želim osvojiti s tem klubom in prepričan sem, da si tega želijo tudi ostali igralci in osebje kluba. Predvsem si želimo navijačem dati uspeh, ki si ga zaslužijo. Skupaj smo ustvarili že nekaj lepih spominov, a prepričan sem, da najboljše šele prihaja," je ob podaljšanju pogodbe za klubsko spletno stran dejal Portugalec.