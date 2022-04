Fernandinho po skoraj desetletju zapušča City: Vračam se v Brazilijo

Fernando Luiz Roza, bolj znan pod vzdevkom Fernandinho, je na novinarski tekmi pred povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov izdal, da bo po koncu aktualne sezone zapustil Manchester City. 36-letni brazilski vezist je hkrati sporočil, da se vrača v rodno Brazilijo, kar pomeni, da ima letos bržkone še zadnjo priložnost za osvojitev elitne Lige prvakov.

Fernandinho je k Manchester Cityu junija 2013 prestopil iz vrst Šahtarja iz Donecka in za klub v devetih sezonah do zdaj zbral 373 nastopov, s sinjemodrimi pa osvojil 11 lovorik. A do konca sezone sta še slaba dva meseca in City se bori še na treh frontah: konec tedna bodo meščani igrali v polfinalu angleškega pokala FA z Liverpoolom, pred katerim imajo sedem tekem pred koncem angleškega prvenstva točko prednosti, drevi pa bodo varovanci Pepa Guardiole na Wandi Metropolitano igrali povratno tekmo četrtfinala elitne Lige prvakov.

Prav Ligo prvakov si pri Cityju z brazilskim kapetanom na čelu tako močno želijo osvojiti. To je na novinarski konferenci pred tekmo z Atleticom potrdil tudi Fernandinho, ki je dejal: "Gre za najprestižnejše nogometno klubsko tekmovanje in res si ga želimo osvojiti. Ne bo lahko, a imamo še eno dobro priložnost, ki jo moramo izkoristiti." Meščani so imeli idealno priložnost za osvojitev manjkajoče lovorike že lani, ko so se v velikem finalu pomerili s Chelseajem, a izgubili z minimalnih 1:0. "Razočaranje je del nogometa in življenja. Poraz v finalu je bil seveda boleč, a hkrati smo se iz tekem veliko naučili. Kot najstarejši igralec v ekipi sem nase prevzel odgovornost, da ekipo čim prej usmerim v novo sezono in novo priložnost. Sezono smo začeli nekoliko slabše, a smo se našli, in zdaj nam gre zelo dobro. Kot sem že dejal, imamo še eno dobro priložnost in moramo jo zagrabiti z obema rokama."

icon-expand Pep Guardiola po porazu proti Chelseaju v finalu Lige prvakov FOTO: AP

Čeprav je od Davida Silve nasledil kapetanski trak, 36-letnik v zadnjih dveh sezonah igra vse manj, kar vezistu, ki se bliža koncu kariere, ni pogodu. Čeprav se je že ob koncu lanske sezone ugibalo, da bo Fernandinho poleti zapustil Manchester, je vezist, ki pogosto igra tudi v obrambi, nato za eno sezono podaljšal pogodbo z meščani, ki ga veže še do konca junija. Brazilec je zbranim na novinarski konferenci pred tekmo z Atleticom priznal, da pogodbe letos ne namerava podaljšati: "Mislim, da ne bom podaljšal. Želim si več igrati. Vrnil se bom v Brazilijo, z družino, ki je zame najpomembnejša, sem se že pogovarjal o tem. In nekateri ljudje v klubu to že vedo."

Kot kaže, pa s tem še ni bil seznanjen strateg sinjemodrih Guardiola, ki so ga novinarji presenetili z vprašanjem o Fernandinhovem odhodu: "Oh, tega nisem vedel," je bila pristna Špančeva reakcija na novico. "Povedali ste mi nekaj novega, nič nisem vedel o tem. Bomo videli, kaj se bo zgodilo po koncu sezone ... Velikokrat sem vam povedal, kako pomemben igralec je zame Fernandinho, tako da bom zagotovo govoril z njim in bomo videli ... Mogoče ve Txiki (Begiristain, Cityjev športni direktor, op. a.) kaj o tem in mi še ni sporočil."

"Želim si, da bi bili vsi moji igralci srečni, in nadvse rad bi videl, da bi se poslovi 'v slogu'. Če si želi iti nazaj v Brazilijo, kot pravite, ga razumem. Tam ima družino, veliko je storil za ta klub in nihče mu ne bo stal na poti," je o morebitnem Fernandinhovem odhodu še dejal Guardiola, ki je tako dobil še dodaten motiv za osvojitev Lige prvakov. Fernandinho pa je medtem na Twitterju že moral odgovoriti na nekatere kritike razočaranih Cityjevih navijačev, ki mu očitajo, da je izbral nepravi čas za naznanitev svoje odločitve.

Meščani bodo imeli nocoj odlično priložnost, da napravijo še en korak k močno želeni lovoriki z velikimi ušesi. V Madridu bodo proti Janu Oblaku in druščini branili minimalno prednost s prve tekme, na kateri pa Atletico sploh ni bil nevaren, saj ni na celotni tekmi niti enkrat sprožil na Cityjev gol.