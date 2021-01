Fernando Torres priključen Atleticovi B ekipi, za katero je ob debiju zabil Giuliano Simeone

Takole so se od Torresa poslovili navijači Atletica, ko je El Nino leta 2018 odigral zadnjo tekmo za klub.

Fernando Torres je po koncu sezone 2018/2019 naznanil, da končuje s profesionalno nogometno kariero. Priljubljeni "El Nino" si je nato vzel dobro leto odmora, septembra lani pa se je vrnil v domači Atletico iz Madrida, kjer je dobil trenersko funkcijo v mladinskem pogonu. Dobro delo je bilo očitno hitro prepoznano, saj je po le nekaj mesecih dočakal napredovanje v Atleticovo rezervno ekipo, je poročala španska Marca.

Na Torresovi prvi tekmi z B moštvom je Atletico gostoval pri Poblenseju, srečanje pa se je končalo z 1:1. Colchonerose je na začetku drugega polčasa v vodstvo popeljal 18-letni Giuliano Simeone, za domačo točko pa je v 88. minuti zabil Jaume Hernandez, ki je tako nekoliko pokvaril Torresov debi.

To je bila obenem prva tekma tudi za najmlajšega sinaDiega Simeoneja, ki očitno stopa po družinskih stopinjah in se mu obeta lepa kariera. Giovanni, najstarejši od bratov Simeone, pri 25 letih nastopa v italijanski Serie A za Cagliari, 23-letni Gianluca Simeone pa nastopa v četrti španski ligi za Ibizo. Tudi njihov oče Diego je sicer imel sijajno igralsko kariero, v kateri je nastopal za Velez, Piso, Sevillo, Atletico iz Madrida, Inter, Lazio in na koncu v sezoni 2005/2006 še za argentinski Racing Club.