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Nogomet

Ferran zapušča Barcelono, ki je privarčevala 18 milijonov evrov

Pariz, 15. 08. 2026 08.36 pred 3 urami 2 min branja 8

Avtor:
Lu.M
Barcelona - Real Madrid

Zdaj je bolj kot ne uradno. Ferran Torres bo zapustil vrste katalonske Barcelone in okrepil aktualnega evropskega prvaka PSG. Junak minulega mundiala, ki je z edinim zadetkom v finalu Španiji prinesel še drugo zvezdico, je bil v zadnjih tednih jasen glede svoje želje zapustiti Camp Nou, kjer je preživel zadnja štiri leta.

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Sage je konec. Po koncu mundiala so bile govorice, da si Ferran Torres želi zapustiti Barcelono, vse močnejše. Te je še podpihal igralec sam, ko je v številnih intervjujih, ki so sledili njegovemu zadetku v finalu mundiala, jasno izrazil, da mora Blaugrana "pokazati, koliko me ceni." Zdaj je 26-letnik vendarle prišel do svojega sanjskega prestopa. Za dobrih 50 milijonov evrov bo okrepil PSG, ki je pred nekaj dnevi uspešno začel novo sezono in proti Aston Villi osvojil evropski superpokal.

Torres je za podobno odškodnino, za katero zdaj zapušča Katalonijo, leta 2022 okrepil tamkajšnjega velikana. V domovino se je vrnil po sezoni in pol, ki jo je preživel na Otoku, kjer je branil barve Manchester Cityja. Iz vrst sinjemodrih je takrat prišel kot eden najbolj nadobudnih igralcev iberskega polotoka, ki bi Barcelono vrnil na pota stare slave, a Španec na Camp Nouu nikoli zares ni igral glavne vloge. Na 207 tekmah je zbral 63 golov in 23 asistenc, soliden izkupiček, s katerim pa si je v Kataloniji prislužil zgolj naziv dobrega igralca s klopi.

Ferran Torres
Ferran Torres
FOTO: AP

Pameten finančni manever Barcelone

50 milijonov evrov za nogometaša, ki večino svoje kariere pri Barci ni izstopal iz povprečja, se zdi popolnoma upravičen znesek. Pod površjem pa se skriva zelo strateška prodaja Kataloncev, ki jih zadnja leta od njih nismo vajeni. Ob prestopu leta 2022 so se v pogodbi Manchester Cityju zavezali, da jim morajo izplačati dodatnih 10 milijonov, če Španec Blaugrano zapusti za 55 milijonov evrov ali več, toliko je takrat Barca odštela za Ferrana.

Barcelona pa je s prodajo privarčevala dodatnih osem milijonov. Torres ima s Katalonci pogodbo namreč sklenjeno do naslednjega poletja. V primeru podaljšanja sodelovanja bi morali meščanom nakazati nov večmilijonski znesek, ki pa bo tako ostal na računu petkratnih evropskih prvakov.

ferran torres barcelona psg prestop 50 milijonov

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KOMENTARJI8

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Lastniki česarkoli
15. 08. 2026 11.59
Dal je več, kot smo od njega pričakovali ....na vse neizkoriščene velike priložnosti pa občutno premalo. Dobra stvar je , da s tem prestopom nihče ne ostaja nezadovoljen ne kluba , ne igralec
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0 0
cripstoned
15. 08. 2026 09.11
18mio.eur za igralca za katerega se vedno dolgujejo denar hahahaha...ROPALONA v vsem svojem sjaju...torres pa si pac prisel gor da ce hoce osvojiti naslov lige prvakov mora zapustiti to leglo korupcije..
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-10
4 14
štajerski janezek
15. 08. 2026 09.57
Mater si obremnjen. Bolj bo sezona v pogonu bolj bos jokal in se obremenjeval... sprosti se :)
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+8
9 1
Loptass
15. 08. 2026 11.28
Janezek, jasno da. Glavno da so si pripeljali trenerje, katerega so vrgli iz kluba, mu placali visoko odpravnino in ga skozi kritizirali. Pripeljali Alonsa in Arbeloo, visoko letali, padli na realna tla, pogem hotli Kloppa, ki jih je odfk, sedaj pa sami sebe prepricujejo, da je Mourinho top trener in najboljsi za njih. Ni cudno da so prisicno vsi prekurjeni in morajo lagati iz stavka v stavek.
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+3
3 0
kritika1
15. 08. 2026 09.09
Nič posebnega, nič presenetljivega. Ocenjevati nekaj o čemer ne vemo veliko ali nič je smešno. Vsak klub ima svojo vizijo igre in če nekdo v to ne paše preprosto gre, ker ne dobi vloge, ki jo pričakuje. Barcelona se je pobrala i spet stopa med velike, ki bodo krojili vrh evropskega nogometa. Tisti, ki so še včeraj igrali pomembno vlogo bodo počasi odšli, ker prihajajo boljši, ker se Barcelona spet vrača in Feran je to dobro vedel in pravi čas odšel tja kamor si želi. Barceloni je dal veliko in hvala, to je to.
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+9
9 0
JanezpomalicalRobija
15. 08. 2026 09.01
Eden xxx manj v Fartceloni.
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-8
2 10
MesOjediPinGvin
15. 08. 2026 09.35
V Royal VARdridu pa rožice cvetijo.....
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+10
10 0
Kolllerik
15. 08. 2026 08.54
Hvala Ferranu za vse. Je pa bil vedno v senci Lewe. In zdaj mu je Mundial udaril v glavo. Ps: res dober posel za Barco, za nekoga z komaj še enoletno, iztekajočo se pogodbo.
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+14
16 2
bibaleze
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