Ferran zapušča Barcelono, ki je privarčevala 18 milijonov evrov

Sage je konec. Po koncu mundiala so bile govorice, da si Ferran Torres želi zapustiti Barcelono, vse močnejše. Te je še podpihal igralec sam, ko je v številnih intervjujih, ki so sledili njegovemu zadetku v finalu mundiala, jasno izrazil, da mora Blaugrana "pokazati, koliko me ceni." Zdaj je 26-letnik vendarle prišel do svojega sanjskega prestopa. Za dobrih 50 milijonov evrov bo okrepil PSG, ki je pred nekaj dnevi uspešno začel novo sezono in proti Aston Villi osvojil evropski superpokal.
Torres je za podobno odškodnino, za katero zdaj zapušča Katalonijo, leta 2022 okrepil tamkajšnjega velikana. V domovino se je vrnil po sezoni in pol, ki jo je preživel na Otoku, kjer je branil barve Manchester Cityja. Iz vrst sinjemodrih je takrat prišel kot eden najbolj nadobudnih igralcev iberskega polotoka, ki bi Barcelono vrnil na pota stare slave, a Španec na Camp Nouu nikoli zares ni igral glavne vloge. Na 207 tekmah je zbral 63 golov in 23 asistenc, soliden izkupiček, s katerim pa si je v Kataloniji prislužil zgolj naziv dobrega igralca s klopi.
Pameten finančni manever Barcelone
50 milijonov evrov za nogometaša, ki večino svoje kariere pri Barci ni izstopal iz povprečja, se zdi popolnoma upravičen znesek. Pod površjem pa se skriva zelo strateška prodaja Kataloncev, ki jih zadnja leta od njih nismo vajeni. Ob prestopu leta 2022 so se v pogodbi Manchester Cityju zavezali, da jim morajo izplačati dodatnih 10 milijonov, če Španec Blaugrano zapusti za 55 milijonov evrov ali več, toliko je takrat Barca odštela za Ferrana.
Barcelona pa je s prodajo privarčevala dodatnih osem milijonov. Torres ima s Katalonci pogodbo namreč sklenjeno do naslednjega poletja. V primeru podaljšanja sodelovanja bi morali meščanom nakazati nov večmilijonski znesek, ki pa bo tako ostal na računu petkratnih evropskih prvakov.
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