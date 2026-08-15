Ferran zapušča Barcelono, ki je privarčevala 18 milijonov evrov

Sage je konec. Po koncu mundiala so bile govorice, da si Ferran Torres želi zapustiti Barcelono, vse močnejše. Te je še podpihal igralec sam, ko je v številnih intervjujih, ki so sledili njegovemu zadetku v finalu mundiala, jasno izrazil, da mora Blaugrana "pokazati, koliko me ceni." Zdaj je 26-letnik vendarle prišel do svojega sanjskega prestopa. Za dobrih 50 milijonov evrov bo okrepil PSG, ki je pred nekaj dnevi uspešno začel novo sezono in proti Aston Villi osvojil evropski superpokal.

Torres je za podobno odškodnino, za katero zdaj zapušča Katalonijo, leta 2022 okrepil tamkajšnjega velikana. V domovino se je vrnil po sezoni in pol, ki jo je preživel na Otoku, kjer je branil barve Manchester Cityja. Iz vrst sinjemodrih je takrat prišel kot eden najbolj nadobudnih igralcev iberskega polotoka, ki bi Barcelono vrnil na pota stare slave, a Španec na Camp Nouu nikoli zares ni igral glavne vloge. Na 207 tekmah je zbral 63 golov in 23 asistenc, soliden izkupiček, s katerim pa si je v Kataloniji prislužil zgolj naziv dobrega igralca s klopi.