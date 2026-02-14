Festival enajstmetrovk prinesel visoko zmago Real Madrida

Galaktiki so na domači zelenici povedli po dobrih štirih minutah, ko je Trent Alexander-Arnold s sijajno podajo zaposlil Gonzala Garcio, ki je s prefinjenim zaključkom premagal vratarja. Gostje so izid poravnali po enajstmetrovki v 21. minuti, nekaj trenutkov kasneje pa je najstrožjo kazen na drugi strani priboril in v zadetek pretvoril Vinicius Junior. Prednost madridskega velikana je v 35. minuti z izjemnim strelom povišal Federico Valverde, hitro po začetku drugega polčasa pa je Vinicius priboril še eno enajstmetrovko, ponovno prevzel odgovornost in postavil končnih 4:1.