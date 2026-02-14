Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Festival enajstmetrovk prinesel visoko zmago Real Madrida

Madrid, 14. 02. 2026 23.05 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Real Madrid - Real Sociedad

Na tekmi med Real Madridom in Real Sociedadom v 24. krogu španskega prvenstva so gledalci videli pet golov, od katerih so bili trije doseženi po strelih z bele pike. Kraljevi klub je z zmago s 4:1 vsaj začasno skočil na prvo mesto lestvice La Lige.

Galaktiki so na domači zelenici povedli po dobrih štirih minutah, ko je Trent Alexander-Arnold s sijajno podajo zaposlil Gonzala Garcio, ki je s prefinjenim zaključkom premagal vratarja. Gostje so izid poravnali po enajstmetrovki v 21. minuti, nekaj trenutkov kasneje pa je najstrožjo kazen na drugi strani priboril in v zadetek pretvoril Vinicius Junior. Prednost madridskega velikana je v 35. minuti z izjemnim strelom povišal Federico Valverde, hitro po začetku drugega polčasa pa je Vinicius priboril še eno enajstmetrovko, ponovno prevzel odgovornost in postavil končnih 4:1.

Real Madrid - Real Sociedad
Real Madrid - Real Sociedad
FOTO: AP

Real Madrid ima ob tekmi več dve točki prednosti pred drugouvrščeno Barcelono, ki bo tekmo 24. kroga odigrala v ponedeljek zvečer, ko jo čaka gostovanje pri Gironi. Dan prej tekma čaka Atletico Madrid, ki na tretjem mestu za prvim zaostaja že za 15 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

La Liga, 24. krog, izidi:

Espanyol – Celta Vigo 2:2 (0:1)

Getafe – Villarreal 2:1 (1:0)

Sevilla – Alaves 1:1 (1:0)

Real Madrid – Real Sociedad 4:1 (3:1)

nogomet la liga real madrid real sociedad

Inter v izdihljajih derbija do zmage proti Juventusu

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Pamela Anderson presenetila z novo frizuro
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Koliko kalorij ima en krof?
Koliko kalorij ima en krof?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534