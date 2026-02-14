Festival enajstmetrovk prinesel visoko zmago Real Madrida

Galaktiki so na domači zelenici povedli po dobrih štirih minutah, ko je Trent Alexander-Arnold s sijajno podajo zaposlil Gonzala Garcio, ki je s prefinjenim zaključkom premagal vratarja. Gostje so izid poravnali po enajstmetrovki v 21. minuti, nekaj trenutkov kasneje pa je najstrožjo kazen na drugi strani priboril in v zadetek pretvoril Vinicius Junior. Prednost madridskega velikana je v 35. minuti z izjemnim strelom povišal Federico Valverde, hitro po začetku drugega polčasa pa je Vinicius priboril še eno enajstmetrovko, ponovno prevzel odgovornost in postavil končnih 4:1.
Real Madrid ima ob tekmi več dve točki prednosti pred drugouvrščeno Barcelono, ki bo tekmo 24. kroga odigrala v ponedeljek zvečer, ko jo čaka gostovanje pri Gironi. Dan prej tekma čaka Atletico Madrid, ki na tretjem mestu za prvim zaostaja že za 15 točk.
La Liga, 24. krog, izidi:
Espanyol – Celta Vigo 2:2 (0:1)
Getafe – Villarreal 2:1 (1:0)
Sevilla – Alaves 1:1 (1:0)
Real Madrid – Real Sociedad 4:1 (3:1)
