Vzhičeni italijanski mediji: Redki imajo to čast, da pišejo zgodovino. Vi ste jo

Angleški vratar Jordan Pickford je ubranil strela z bele pike Andrea Belottija in Jorginha , na drugi strani je Marcus Rashford zadel vratnico, najboljši igralec prvenstva Gianluigi Donnarumma pa je v vratih Italije zaustavil strela Jadona Sancha in Bukaya Sake ter sprožil navdušenje med soigralci na zelenici ter med navijači Italije po vsem svetu, posebej pa na Apeninskem polotoku.

Italijani so osvojili šele drugo lovoriko na evropskih prvenstvih, prvič so bili doslej prvaki leta 1968.

Tisoči so finalno tekmo spremljali na velikih zaslonih v večnem mestu Rim, denimo pred Kolosejem in na trgu Piazza del Populo, pa tudi po drugih mestih in vaseh domovine novih evropskih prvakov, poročajo tuje tiskovne agencije na čelu z italijansko Anso . Avtomobili, odeti v italijansko trobojnico, so trobili po ulicah, prižigali so se ognjemeti, slavje je ponekod trajalo do jutra. V sporočilu italijanske vlade po finalu so zapisali, da se želi Draghi zahvaliti ekipi, selektorju Robertu Manciniju in njegovemu strokovnemu štabu " zaradi izjemne tekme in neverjetne kemije, ki je nadgradila velike kvalitete posameznikov ". Italija je naslov osvojila potem, ko se ji na zaključni turnir svetovnega prvenstva leta 2018 v Rusiji sploh ni uspelo uvrstiti.

" Dobro smo opravil delo. Prejeli smo gol, se nato borili in trpeli. Nato pa nam je uspelo vzpostaviti dominacijo na igrišču. Ti moji fantje so čudoviti. Ne vem, kaj bi še povedal več. Zmaga je pomembna za vse naše prebivalce in navijače. Upam, da slavijo ," je dejal Mancini za RAI Sport . In v domovini so slavili, videti je bilo, kot da nikoli ni bilo omejitev življenja zaradi pandemije novega koronavirusa. Proslavili so osvojeni pokal, ki je italijanski zvezi prinesel tudi najvišjo možno denarno nagrado Uefe, 28,25 milijona evrov. Od tega je 9,25 milijona prejela za samo uvrstitev na zaključni turnir, za tri zmage v skupinskem delu dodatnih milijon evrov po vsaki tekmi, 1,5 milijona za zmago v osmini finala, 2,5 za uspeh v četrtfinalu, štiri milijone pa za zmago v polfinalu. Ostalo razliko je prinesla osvojitev naslova. Skupaj je Uefa sodelujočim ekipam razdelila rekordnih 331 milijona evrov, a 40 milijonov manj, kot bi bilo to lani, ko so morali zaradi pandemije za leto dni prestaviti prvenstvo. Pred petimi leti, ko je bilo EP v Franciji, je bilo med 24 sodelujočih ekip razdeljenih 301 milijon evrov, od tega je prvakinja Portugalska prejela 27 milijonov evrov.

Euro je letos z letnico 2020 sicer gostilo 11 mest, sprva bi ga moralo 12, nekatere izbrane vrste so celotni skupinski del odigrale na domačih stadionih, kot denimo obe finalistki Anglija in Italija. Švica, Turčija in Wales so morale v skupini A potovati med Rimom in Bakujem, medtem ko je odpoved tekem v irskem Dublinu pomenila, da je skupina E tekme igrala v Španiji in Rusiji.

Predsednik Uefe, Slovenec Aleksander Čeferin, je že nekaj dni pred finalom dejal, da dvomi o še eni izvedbi evropskega prvenstva v večjem številu različnih držav. Po njegovih besedah to ne bi bilo pošteno ne do igralcev ne do navijačev. Naslednje EP bo v Nemčiji leta 2024.