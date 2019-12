Fifa: Belgija prva, Slovenija 64.

Slovenska nogometna reprezentanca je tudi na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze ostala na 64. mestu, kjer je bila že novembra po neuspešnih kvalifikacijah za Euro 2020. Mesto si deli s Črno goro. Na vrhu so še vedno Belgijci, pred Francozi in Brazilci, sledijo Angleži in Urugvajci. Za edino spremembo med najboljšo štirideseterico so poskrbeli Korejci, ki so se prav na 40. mestu izenačili Paragvajci in s tem pridobili eno mesto.

Jan Oblak in Bojan Jokić sta v minulih kvalifikacijah nosila kapetanski trak. FOTO: Damjan Žibert Lestvica Fife, 19. decembra 2019:

1. ( 1.) Belgija 1765 točk

2. ( 2.) Francija 1733

3. ( 3.) Brazilija 1712

4. ( 4.) Anglija 1661

5. ( 5.) Urugvaj 1645

6. ( 6.) Hrvaška 1642

7. ( 7.) Portugalska 1639

8. ( 8.) Španija 1636

9. ( 9.) Argentina 1623

10. ( 10.) Kolumbija 1622

...

64. ( 64.) Slovenija 1365

...