Fifa bo po smrti navijačice v Iran poslala delegacijo

Fifa je ta korak storila teden dni potem, ko se je Sahar Khodayari zažgala pred sodiščem in nato umrla. Povedali so ji, da jo čaka šest mesecev zapora, ker se je skušala pretihotapiti na stadion v Teheranu zaradi ogleda moške nogometne tekme, preoblečena v moška oblačila.

Iran je prepovedal prisotnost žensk na nogometnih stadionih in drugih športnih prizoriščih leta 1981. Kleriki so to utemeljili z zaščito žensk pred izrazito moškim ozračjem in pogledom na pol gole moške.

Ob smrti navijačice so svojo podporo iranskim ženskam izrazili tudi nekateri nogometaši in nogometni klubi, ki so se Sahar poklonili na družabnih omrežjih: