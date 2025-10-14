Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Fifa bo pomagala Gazi pri izgradnji nogometne infrastrukture

Šarm el Šejk, 14. 10. 2025 17.44 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
1

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino se je zavezal, da bo pomagal pri obnovi nogometne infrastrukture v Gazi, ki je v zadnjih dveh letih utrpela hudo uničenje v izraelskih bombnih napadih.

"To je nekaj, kar je za mednarodno nogometno zvezo izjemno pomembno, na voljo bomo za pomoč in si bomo prizadevali, da bo mirovni proces obrodil sadove. Vloga nogometa je združevati, dajati upanje in biti opora," je dejal Gianni Infantino med mirovnim vrhom v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk, kjer je podpisal dokument za regionalno stabilnost in obnovo.

Infantino je dodal, da bo Fifa pomagala pri vrnitvi nogometa tako v Gazi kot na širšem ozemlju Palestine, tako pri obnovi objektov, uničenih v izraelskih napadih, v katerih je umrlo več kot 67.000 ljudi, kot tudi pri začetku zbiranja sredstev za gradnjo novih igrišč in obuditvi mladinskih programov.

Gianni Infantino
Gianni Infantino FOTO: AP

"Skupaj s Palestinsko nogometno zvezo bomo pomagali pri gradnji nogometne infrastrukture v Gazi in ustvarili priložnosti za tamkajšnje otroke skozi igro," je dejal predsednik Fife.

Predsednik mednarodne zveze ni privrženec kaznovalnih ukrepov, naperjenih proti izraelski zvezi. Fifa tako še ni odločala o možnosti izključitve Izraela iz mednarodnega nogometa, čeprav je Palestinska nogometna zveza to zahtevala že lani, pri čemer je navedla diskriminatorno vedenje tamkajšnjih klubov.

"Iskreno povedano, ne vem, v kateri fazi je ta zahteva. Vem, da je primer pri naši pravni službi, vendar še nisem videl nobene analize. Predvidevam, da bodo zahtevo posredovali odboru v nadaljnje odločanje, ko bo vse pripravljeno," pa je v zvezi s tem dejal podpredsednik Fife Victor Montagliani.

nogomet fifa infantino gaza nogometna infrastruktura
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
16. 10. 2025 15.01
+1
Infantino , za izgradnjo nogometnih igrišč boste morali kopati zelo , zelo globoko , da ne bodo igralci brcali žogo nad mrtvimi otroci !!! otvoritvena tekma pa bo med Izraelom in Rusko federacijo.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306