Fifa bo pomagala Gazi pri izgradnji nogometne infrastrukture

"To je nekaj, kar je za mednarodno nogometno zvezo izjemno pomembno, na voljo bomo za pomoč in si bomo prizadevali, da bo mirovni proces obrodil sadove. Vloga nogometa je združevati, dajati upanje in biti opora," je dejal Gianni Infantino med mirovnim vrhom v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk, kjer je podpisal dokument za regionalno stabilnost in obnovo.

Infantino je dodal, da bo Fifa pomagala pri vrnitvi nogometa tako v Gazi kot na širšem ozemlju Palestine, tako pri obnovi objektov, uničenih v izraelskih napadih, v katerih je umrlo več kot 67.000 ljudi, kot tudi pri začetku zbiranja sredstev za gradnjo novih igrišč in obuditvi mladinskih programov.