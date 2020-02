Fifa bo zaščitila nogometaše s posebnim skladom za plače

Poseben sklad v vrednosti 16 milijonov dolarjev (14,657 milijona evrov) bo na voljo od 1. julija 2020 naprej, deloval pa bo do konca junija leta 2022, so sporočili z Mednarodne nogometne zveze (Fifa) po doseženem dogovoru z Mednarodnim sindikatom profesionalnih nogometašev (Fifpro).

Do konca junija tega leta bo v veljavi stari fond v vrednosti petih milijonov dolarjev (4,58 milijona evrov), ki so ga pri Fifi vzpostavili za pomoč igralcem v začetku julija 2015. Poskok v višini sredstev je posledica vedno večjega števila primerov neizpolnjevanja obveznosti delodajalcev do svojih nogometašev.

Predsednik Fifproja Francoz Philippe Piatje ob tem dejal, da so klubi v zadnjih letih "pridno izkoriščali dejstvo, da so se izognili plačevanju dolgov, potem ko so klube zaprli in jih nato kot nove pravne subjekte znova odprli pod novim nazivom".