Fifa in DFB obsodili rasistična incidenta v nemškem nogometu

Berlin, 18. 08. 2025 17.04 | Posodobljeno pred 13 dnevi

STA
Krovna mednarodna nogometna zveza Fifa se je odzvala na dva primera rasizma v nemškem nogometu. Dogajanje na nedeljskih pokalnih tekmah je obsodil tudi prvi mož Fife Gianni Infantino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gianni Infantino
Gianni Infantino FOTO: Profimedia

"Spet in spet bom ponovil: v nogometu ni prostora za rasizem," je sporočil Infantino. Dodal je, da bodo pri Fifi spremljali preiskavo dogodkov in sodelovali z nemško zvezo DFB.

V nedeljo sta nemški nogomet zaznamovala dva rasistična izgreda na pokalnih tekmah nižjeligaških klubov. Na obračunu med moštvoma Lokomotive Leipzig in Schalke so domači navijači zmerjali Christopherja Antwi-Adjeija. Nogometaš je o dogajanju obvestil sodnika, na stadionu so nato po ozvočenju posredovali opozorilo navijačem, ti pa so pozneje v nadaljevanju tekme izžvižgali Antwi-Adjeija ob vsakem stiku z žogo. Lokomotive Leipzig se je po tekmi sicer opravičila za dogajanje.

Drugi primer pa se je zgodil na tekmi med ekipama Eintracht Potsdam in Kaiserslautern. A kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so se gledalci na tej tekmi odzvali povsem drugače kot v Leipzigu. Storilca so drugi navijači sami identificirali in ga predali varnostnikom, oba navijaška tabora na stadionu pa sta nato družno skandirala protirasistične parole.

"Rasizem, diskriminacija, sovraštvo in izključevanje nimajo prostora v nogometu. Zavzemamo se za raznolikost in spoštovanje. In stojimo ob strani prizadetim ter tistim, ki se zavzemajo za naše vrednote," pa je za dpa dejal predsednik DFB Bernd Neuendorf. Dodal je, da je zveza sprožila preiskavo dogodkov, primer verbalnega napada v Leipzigu pa že preiskuje tudi tamkajšnja policija.

cripstoned
18. 08. 2025 20.16
Infantino bi moral biti obsojen za kaj hujsega kot pa da on obsoja ...nekateri visoki funkcionarji v nogometu (FIFA, UEFA) resno mislijo da so nedotakljivi...hitro bo tudi infantino moral za zapahe zaradi qatarja in svetovnega prvenstva...
komarec
18. 08. 2025 17.40
A se je ta model oglasil ko je sodnik kaznoval trenerja zaradi uporabe slovenskega jezika?
Luigi Taveri II.
18. 08. 2025 17.25
Naj jih udarijo po žepu, kot so Real Madrid zaradi rasističnih navijačev Real Madrida na tekmi v Londonu z Arsenalom...... 15.000 evrov....1 euro po rasistu in podvojena kazen, ker ni bilo prvič
Kolllerik
18. 08. 2025 17.14
Še vedno čakamo na kazen realu zaradi rasističnih izpadov njihovih navijačev proti temnopoltim igralcem Barcelone v enemu lanskih classicov.
cripstoned
18. 08. 2025 20.17
Ce niste hejtercki bili kaznovani zaradi rasizma proti viniju zakaj bi bili kaznovani ostali?? Prav ti je ..jokaj..
