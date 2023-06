Fifa in Ebu dosegla dogovor o prenosih ženskega nogometnega SP tudi za veliko peterico

Z dogovorom so končali spor med Fifo in Ebu glede prenosov tekem SP v Avstraliji in Novi Zelandiji. Če se ne bi dogovorili, bi lahko gledalci v Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji ostali brez neposrednih prenosov ženskega SP.

"Fifa je navdušena, da smo razširili dogovor z Ebu za prihajajoče SP, ki zdaj vključuje tudi pet največjih televizijskih nogometnih tržišč, pa tudi Ukrajino. S tem bomo dosegli največjo možno gledanost tekmovanja," je na družbenih omrežjih sporočil predsednik Fife Gianni Infantino.