Fifa in FIFpro bosta pomagala pri evakuaciji afganistanskih nogometašev

Generalna sekretarka Fife, Senegalka Fatma Samoura, je to potrdila za AFP. "Sodelujemo s FIFpro. Pomembno je, da hitro in pravilno ocenimo število nogometašev in nogometašic, ki si tega želijo." Samoura je ob tem dodala, da so že v preteklosti sodelovali pri evakuaciji športnikov iz Afganistana, zato bodo ob zadnji zaostritvi razmer v državi storili vse, da znova vzpostavijo ta sistem.

Sindikat nogometašev je na Twitterju v petek zapisal, da bo "v dialogu z oblastmi v različnih državah za vzpostavitev evakuacijskih načrtov za športnike, ki živijo v tveganih razmerah", dodaja AFP. FIFpro si namreč želi čim več športnikov spraviti na varno.

Sindikat in Fifa sta izrazila zaskrbljenost po smrti nogometaša mladih afganistanskih selekcij Zakija Anwarija. Ta je bil žrtev usodnega padca, ko se je poskušal držati letala, da bi pobegnil iz svoje države, v kateri so talibani prevzeli nadzor.