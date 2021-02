Fifa in WHO v akcijo za pravično razdelitev cepiva

Na stadionih bodo o tem objavljali obvestila in video sporočila, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Pri razdelitvi cepiva mora obstajati pravičnost in enakost,"je v prvem sporočilu dejal Michael Owen, nekdanji angleški reprezentant in evropski nogometaš leta 2001. Podobna sporočila bodo dajali tudi druge nogometne zvezde.

WHO že tedne kritizira in opozarja najbogatejše države, tudi Evropsko unijo, da so si z dvostranskimi dogovori s proizvajalci zagotovili veliko večino cepiva na račun revnih.

Fifa in WHO sta že lani začela sodelovati v pandemiji novega koronavirusa, ko so nogometaši po svetu na najrazličnejše načine promovirali varnostne in zdravstvene ukrepe, kot so potrebna medsebojna razdalja, nošenje mask in razkuževanje rok.