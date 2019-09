Fifa: Iran zagotovil, da bodo ženske lahko prišle na stadione

Najnovejši pritiski na islamsko republiko prihajajo po smrti 30-letne nogometne navijačice Sahar Kodajari, ki se je protestno zažgala pred sodiščem, na katerem so ji sodili zaradi nedovoljenega vstopa na nogometni stadion. Grozilo ji je od šest mesecev do dve leti zapora. Kodajarijeva je zaradi opeklin 10. septembra umrla. Znana je bila tudi kot Modra deklica, saj je bila navijačica teheranskega nogometnega kluba Esthegal.

Marca se je oblekla v moški plašč in se skušala pretihotapiti na stadion v Teheranu, a jo je zasačila policija. Tri noči je preživela v priporu, nato pa so jo spustili na prostost in je čakala na sojenje, uradno zaradi kršitve zakona o obvezni nošnji muslimanskega ženskega pokrivala hidžaba v javnosti, ki ga je nogometna navijačica prekršila, ko se je preoblekla v moškega.

'Ne smemo več čakati'

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je od Irana zahtevala, da imajo ženske neomejen dostop do nogometnih stadionov, grozila je tudi z izključitvijo iz mednarodne nogometne družine.

"Dobili smo zagotovila, da bodo ženske lahko na nogometnih stadionih,"je na novinarski konferenci v Milanu pred ponedeljkovo podelitvijo nagrad The Best dejal Infatino. "Moramo dovoliti ženskam na stadione, do tega moramo priti s spoštovanjem, na miren način, ne smemo več čakati. To je zelo pomembno. V 40 letih se to ni dogajalo, bile so sicer izjeme, a moramo se premakniti na novo stopnjo," je še povedal prvi mož Fife.