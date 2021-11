Fifa izrekla kazni, majhna tudi Sloveniji

Precej večjo kazen je dobila Madžarska. Njeni navijači ne bodo smeli na prihajajočo kvalifikacijsko tekmo na Poljsko zaradi nasilja madžarskih navijačev na oktobrski tekmi z Anglijo.

Navijači so na Wembleyju prižigali pirotehnična sredstva in povzročali nemire, ob tem pa so se stepli s policijo, ki je prišla na stadion zaradi domnevne rasistične žalitve. Madžarska bo ob tem plačala še skoraj 71.000 evrov kazni.

Madžarsko je doletela tudi ena domača tekma brez gledalcev na tribunah (ena pa pogojno) zaradi rasističnih incidentov na septembrski tekmi v Budimpešti. Zaradi podobnih incidentov jo je kaznovala tudi Evropska nogometna zveza po letošnjem evropskem prvenstvu.

Za zaprtimi vrati bo morala zadnjo domačo tekmo v kvalifikacijah igrati tudi Albanija, potem ko so navijači metali plastenke v poljske nogometaše, kar je povzročilo 20-minutno prekinitev tekme. Obenem albanskim navijačem ne bo dovoljeno na tekmo v Andoro 12. novembra.

Dve tekmi brez gledalcev pa bo igrala Mehika, prav tako zaradi diskriminatornega obnašanja na dveh kvalifikacijskih tekmah prejšnji mesec.