Po številnih kritikah je FIFA lahko zadovoljna z obiskanostjo klubskega SP

V minulih tednih so na račun mednarodne nogometne zveze letele številne kritike v zvezi z organizacijo klubskega svetovnega prvenstva. Potem ko vstopnice niso šle v prodajo, so njihove cene močno upadle, v želji napolniti stadione so jih celo začeli ponujati po akciji "kupiš eno, dobiš pet". A vsem kritikam navkljub je lahko Fifa z obiskanostjo prvih tekem tekmovanja zelo zadovoljna.

Napovedi za obisk tekem klubskega svetovnega prvenstva niso bile najboljše. Prodaja vstopnic kar ni in ni stekla, zato je njihova cena precej padla. Vrednost kart je namreč določena po dinamičnem cenovnem modelu, kar pomeni, da narašča ali upada glede na povpraševanje. Višje povpraševanje pomeni višjo ceno in obratno. Kot poroča AP, so v decembru najcenejše vstopnice za prvo tekmo prvenstva med Inter Miamijem in Al-Ahlyjem stale med 220 in 300 evrov, do prejšnjega petka, dneva pred tekmo, pa se je cena spustila pod 60 evrov.

Kupiš eno, dobiš pet

V želji po polnih stadionih naj bi študentom kolidža Miami Dade, ki je partner Fife, vstopnice ponujali po akcijski ceni. Ob nakupu ene vstopnice za približno 17 evrov so študentje kar štiri dobili brezplačno, kar je v javnosti sprožilo mešane odzive, še poroča AP. "Najprej kritizirajo Fifo, če so cene previsoke, nato pa, če so cene prenizke. Potem pa kritizirajo Fifo, če izvajamo promocije vstopnic za študente. Študente! Ko sem bil študent in nisem imel denarja, bi si želel, da bi Fifa prišla k meni in me vprašala: 'Bi šel gledat tekmo svetovnega prvenstva?'" se je na kritike v intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP odzval predsednik Fife Gianni Infantino.

Gianni Infantino

"Ne želimo si praznih stadionov, in precej prepričan sem, da bodo polni," je dan pred začetkom prvenstva zatrjeval Švicar, ki verjame, da bo klubski mundial prinesel preporod. "Začenja se nova doba nogometa, nova doba klubskega nogometa. Trenutno vsi govorijo o prvem svetovnem prvenstvu, zato je to svetovno prvenstvo zgodovinsko."

Že drugi dan padel rekord po obiskanosti

In izkazalo se je, da besede 55-letnika niso zgrešene. Na stadionu Hard Rock, ki sprejme približno 65.000 ljudi, si je otvoritveno sobotno tekmo med Inter Miamijem in Al Ahlyjem ogledalo 60.927 nogometnih navdušencev. Še bolj obiskana pa je bila nedeljska tekma med PSG-jem in Atletico Madridom, ki je na Rose Bowl stadion s kapaciteto približno 90.000 ljudi, pritegnila 80.619 gledalcev, kar je rekord v zgodovini tekmovanja.

"FIFA se želi zahvaliti vsem vpletenim, ki so poskrbeli za odmeven uspeh otvoritvene tekme tega zgodovinskega svetovnega klubskega prvenstva. Ta tekma je v Združenih državah Amerike utrla pot za turnir, ki obeta epski spektakel, na katerem bodo imeli ljubitelji nogometa edinstveno priložnost videti nekatere najboljše ekipe na svetu in največje zvezde nogometa doma, so prvo tekmo prvenstva pospremili pri mednarodni nogometni zvezi.

Največ zanimanja med Američani, Brazilci in Argentinci