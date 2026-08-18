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Nogomet

'Fifa je pritisnila gumb za samouničenje'

Ljubljana, 18. 08. 2026 20.00 pred 2 urama 1 min branja 1

Avtor:
A.M. STA
Richard Masters

Izvršni direktor angleške Premier lige Richard Masters je ostro kritiziral predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina in se zavzel za konec njegovega predsedovanja. Z neuspelim načrtom prodaje deležev na svetovnih prvenstvih zasebnim vlagateljem je Fifa pritisnila gumb za samouničenje, je Masters dejal v intervjuju za BBC.

Richard Masters pravi, da je poskus prodaje pravic pri organizaciji največjih tekmovanj treba "upoštevati pri iskanju rešitev". Po njegovem mnenju Fifa nikoli ne bi smela niti razmišljati o tem, da bi prodajala deleže svetovnega prvenstva. Masters izpostavlja, da je Fifa neprofitna organizacija in bi morala s svojimi tekmovanji ravnati kot skrbnik prihodnosti nogometa.

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Direktor lige je še enkrat podprl odločitev angleške nogometne zveze (FA), da na volitvah marca prihodnje leto v Maroku ne bo podprla Giannija Infantina. Hkrati je Masters izrazil upanje, da se bo našel "kandidat enotnosti", ki bi si prizadeval za pozitivne spremembe na Fifi.

Zaenkrat Infantino še nima protikandidata. Funkcijo opravlja od leta 2016 in se namerava potegovati za nov mandat. Rok za vložitev kandidatur je 18. november. Morebitnemu kandidatu je Masters jasno predstavil izziv: "Menim, da bi moral tak kandidat za predsednika v svoj program uvrstiti reformo Fife in morda celo reformo vloge predsednika."

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Hihitalec
18. 08. 2026 21.55
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