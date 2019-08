Fifa kaznovala Manchester City

Disciplinska komisija Fife je angleškemu državnemu prvaku izrekla globo v višini 370.000 švicarskih frankov oziroma 340.000 evrov. Fifa je pri izreku kazni upoštevala, da so pri Cityju priznali napako in kršenje pravil.

Po poročanju časnika The Sunje Cityju sicer grozila tudi prepoved trgovanja v naslednjih dveh prestopnih rokih; če bi Mednarodna nogometna zveza to uresničila, trener Pep Guardiola ne bi mogel računati na nobeno okrepitev do poletja 2020. Ko je Fifa angleškim klubom nazadnje izrekla kazni zaradi kršenja podpisovanja pogodb z mladoletniki, pa je londonski Chelsea dobil tudi prepoved sodelovanja v prestopnih rokih.