Fifa: Lewandowski, Messi in Salah v boj za nogometaša leta

Argentinec v dresu francoskega kluba PSG Leo Messi je pred kratkim osvojil sedmo zlato žogo, ki jo podeljuje francoska revija France Football. Lani je to imenitno nogometno nagrado ("Fifa The Best") osvojil poljski "stroj za gole" v vrstah nemškega Bayerna iz Münchna Robert Lewandowski , medtem ko bo Mohamed Salah , ki blesti v dresu angleškega Liverpoola, prvič naskakoval to lovoriko.

Za nagrado trener leta so v konkurenci Španec Pep Guardiola (Manchester City), Nemec Thomas Tuchel (Chelsea) in Italijan Roberto Mancini (reprezentanca Italije).

Za nagrado nogometašica leta pa so v izboru Španka Jennifer Hermoso (Barcelona), Avstralka Sam Kerr (Chelsea) in še ena Španka Alexia Putellas (Barcelona). Zmagovalca bo določila žirija, sestavljena iz trenerjev in reprezentančnih kapetanov, novinarjev in navijačev, ki so registrirani na uradni strani Fife.

Fifina nagrada The Best je bila v sedanji "preobleki" prvič podeljena Cristianu Ronaldu leta 2016. Prej je Fifa nagrada za najboljšega igralca leta potekala vzporedno z zlato žogo France Footballa od leta 1991 do leta 2009. Vendar sta se od leta 2010 do 2015 obe nagradi združili in postali FIFA Ballon d'Or. Ronaldo je sicer edini igralec, ki je dvakrat osvojil nagrado (obdržal jo je leta 2017), čeprav bi lahko tako Messi kot Lewandowski izenačila ta dosežek.

Od leta 2016 je, kot omenjeno, dvakrat slavil Ronaldo, leta 2018 jo je dobil hrvaški reprezentant in član madridskega Reala Luka Modrić, leto kasneje Messi, lani pa Lewandowski.