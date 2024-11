FIFA meni, da je s pomočjo nekdanjega sodnika našla zamenjavo za VAR

FIFA sodeluje z mednarodnim nogometnim odborom (IFAB) in zdaj želi še dodatno razširiti sistem FVS, ki ponuja alternativni pregled sodniških odločitev v tekmovanjih z omejenimi tehničnimi viri. Sistem FVS je bil že uporabljen na letošnjih svetovnih prvenstvih ženskih reprezentanc U20 in U17 ter med turnirjem FIFA Youth Cup v Zürichu. Za razliko od klasičnega VAR-a, kjer odločitve glavnega sodnika pregleda sodnik v video sobi, FVS trenerjem omogoča, da ocenijo do dva izziva na tekmo, pri katerih naj bi prišlo do sodniške napake. Podoben sistem uporabljajo že v ameriškem nogometu (NFL) in tenisu.

Predsednik Fifinega odbora za sodnike Pierluigi Collina meni, da bo nov sistem slej kot prej v uporabi. "Sistem smo šele začeli preizkušati in dosedanje izkušnje bomo podrobno analizirali, vendar za zdaj še nismo opazili večjih težav," je dejal v pogovoru z ESPN-om. Dodal je, da so državne nogometne zveze, ki so članice Fifinega odbora, že izrazile zanimanje za uvedbo sistema FVS, IFAB pa bo prihodnje leto odločal o nadaljnjih preizkusih.