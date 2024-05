Fifa na pobudo Palestine konec tedna o sankcijah zoper Izrael

Pri tem so opozorili na četrti člen statuta Fife, ki izrecno prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo proti drugi državi ali skupini ljudi in pravi, da se vsaka taka kršitev kaznuje s "suspenzom ali izključitvijo". K temu dodajajo tudi navijače. Izpostavili so jeruzalemski klub Beitar, kjer so žaljivke na račun arabskih nogometašev del vsakdana navijačev.

Nogometna zveza Palestine (PFA) je aprila pozvala Fifo, naj Izrael izključi z mednarodnih tekmovanj. PFA je opozorila na diskriminacijo in rasizem v izraelskih ligah in da izraelska zveza (IFA) krši statute pri vključevanju nogometnih ekip, ki se nahajajo na ozemlju Palestine, v svojo ligo.

V PFA nadaljujejo, da klubom načrtno preprečujejo, da bi se jim pridružili arabski navijači, svoj rasistični odnos do Arabcev pa na družbenih omrežjih pogosto kažejo tudi člani klubskih uprav, člana Maccabija Nethanye pa obtožujejo, da je na Linkedinu javno podprl genocid v Gazi. Obenem, tako PFA, so številni izraelski nogometaši tudi pripadniki vojske, ki trenutno vrši grozodejstva v Gazi.

V PFA opozarjajo tudi, da je Izrael popolnoma uničil nogometno infrastrukturo v Gazi, nekateri stadioni pa so bili spremenjeni v taborišča, bolnišnice in celo množična grobišča. Že pred zadnjim konfliktom pa so bile težave z izdajo gradbenih dovoljenj za športne objekte v Palestini stalnica.

Predlog PFA so uradno že podprle nogometne zveze Alžirije, Iraka, Jordanije, Sirije in Jemna. Fifa se javno na zahteve ni odzvala.

Na izraelski zvezi so zahtevo ocenili za cinično in brezsramno. "Zahteve ne jemljemo z lahkoto in smo se pripravljeni boriti, da dosežemo moralno in dejansko zmago proti hinavstvu in sovražnostim."