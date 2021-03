Fifa ne bo kaznovala Nemcev in Norvežanov zaradi protesta

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) ne bo kaznovala nemške in norveške reprezentance, ki sta v zadnjih dneh opozorili na nespoštovanje človekovih pravic gostitelja Katarja pri organizaciji naslednjega svetovnega prvenstva prihodnje leto in delovnih pogojih ob gradnji načrtovane infrastrukture.

icon-expand Protest nemških nogometašev pred tekmo z Islandijo. FOTO: AP

Norvežani v sredo in Nemci v četrtek zvečer so na posebnih majicah pred tekmama kvalifikacij proti Gibraltarju (3:0) oz. Islandiji (3:0) za SP leta 2022 v Katarju opozorili na dogajanje v Katarju na področju človekovih pravic. Političnih in protestnih sporočil pa Fifa ne bo kaznovala, so zapisali v kratki izjavi za nemško tiskovno agencijo dpa.

"Fifa verjame v svobodno izražanja in moč nogometa, ki lahko izboljša razmere v družbi,"je nemška tiskovna agencija citirala krovni nogometni organ. Fifa ne bo sprožila disciplinskih postopkov, so še dodali, čeprav je v zadnjih letih večkrat želela zatreti tovrstna politična sporočila in jih v določenih primerih tudi strogo kaznovala.

icon-expand The Guardian je pred dnevi šokiral s podatki, koliko tujih delavcev je v Katarju doslej izgubilo življenje. FOTO: AP

V zadnjem času se vrsti vse več pozivov k bojkotu SP v Katarju, najglasnejši pa so bili predvsem nogometni klubi na Norveškem in predstavniki navijaških skupin v Nemčiji. Gibanje za zaščito človekovih pravic Amnesty International je prav tako opozorilo na razmere, v katerih so se znašli delavci, ki sodelujejo pri izgradnji infrastrukture za SP prihodnje leto, a obenem opozorilo, da bi imel bojkot lahko negativne posledice na že dosežen napredek na tem področju. Po poročilih Amnesty International in drugih gibanj za zaščito človekovih pravic je v Katarju doslej pri pripravi prizorišč umrlo že 6500 delavcev.

