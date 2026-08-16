Tako je finale videl Vinčić: FIFA objavila osupljive posnetke

Ko je nekdanji legendarni nogometni sodnik Pierluigi Collina naznanil, da bo veliki finale minulega svetovnega prvenstva v nogometu sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem, je bilo to veliko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Slavko je novico sprejel v solzah, saj je sojenje na finalu nogometnega svetovnega prvenstva največja čast, ki lahko doleti kateregakoli nogometnega sodnika. Za Vinčića se je finale na koncu izkazalo kot zadnja tekma v njegovi bogati sodniški karieri, saj je le nekaj dni po tekmi naznanil konec sodniške kariere.

Vinčić je skupaj s pomočnikoma finale odsodil odlično, kljub temu da so ob njem stale zvezdniške reprezentance Argentine in Španije na čelu z Lionelom Messijem in Laminom Yamalom. Skoraj mesec dni po končanem mundialu je FIFA objavila posnetke telesne kamere, ki jo je v finalu na sebi nosil glavni delilec pravice.

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