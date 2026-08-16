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Nogomet

Tako je finale videl Vinčić: FIFA objavila osupljive posnetke

Ljubljana, 16. 08. 2026 13.22 pred 6 minutami 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Vinčićev pogled na finale SP

Skoraj mesec dni je že minilo, odkar je slovenski sodnik Slavko Vinčić sodil tekmo finala svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo. Slednja se je na koncu izkazala kot zadnja tekma v bogati Vinčićevi sodniški karieri. Po mnenju mnogih je Slovenec svoje delo opravil z odliko, sedaj pa je na plan prišel posnetek kamere, ki jo je Vinčić nosil med finalom. Poleg pogleda na tekmo z zornega kota sodnika lahko v posnetku vidimo tudi nekaj zanimivih trenutkov, ki so se Slovencu pripetili med tekmo.

Ko je nekdanji legendarni nogometni sodnik Pierluigi Collina naznanil, da bo veliki finale minulega svetovnega prvenstva v nogometu sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem, je bilo to veliko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Slavko je novico sprejel v solzah, saj je sojenje na finalu nogometnega svetovnega prvenstva največja čast, ki lahko doleti kateregakoli nogometnega sodnika. Za Vinčića se je finale na koncu izkazalo kot zadnja tekma v njegovi bogati sodniški karieri, saj je le nekaj dni po tekmi naznanil konec sodniške kariere.

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Vinčić je skupaj s pomočnikoma finale odsodil odlično, kljub temu da so ob njem stale zvezdniške reprezentance Argentine in Španije na čelu z Lionelom Messijem in Laminom Yamalom. Skoraj mesec dni po končanem mundialu je FIFA objavila posnetke telesne kamere, ki jo je v finalu na sebi nosil glavni delilec pravice.

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V nekaterih trenutkih Vinčić govori z Messijem in ga prosi, naj pomiri Leandra Paredesa, ki je prejel rumeni karton. Videti je tudi prizor sodnika z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom pa tudi prizore s španskim zvezdnikom Danijem Olmom, kateremu je Slovenec priznal, da je odsodil zadnjo tekmo v karieri. Po tekmi je Olmo čestital slovenskemu sodniku za njegov nastop v finalu in mu zaželel vse najboljše.

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