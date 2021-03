Fifa Oblaku 'zaželela' preboj na SP 2022

Mednarodna zveza Fifa je izbrala deset igralcev, starih vsaj 28 let, ki si zaslužijo biti del mundiala. Da se je pri tem spomnila tudi na Jana Oblaka, niti ni presenečenje, glede na to, kakšen status ima Škofjeločan v nogometnem svetu predvsem po zaslugi izvrstnih predstav v dresu španskega velikana Atletica iz Madrida. Kapetan slovenske vrste (vsaj pred vrnitvijoBojana Jokića) je bil tretji med vratarji v zadnjem Fifinem izboru najboljših leta 2020, v zadnjih štirih sezonah je prejel nagrado zamora za povprečno najmanj prejetih zadetkov v španski ligi. Oblak je tako v slovenski reprezentanci več kot dostojno nasledil svojega predhodnikaSamirja Handanovića in čeprav v zadnjem obdobju Slovenija tudi po Oblakovi zaslugi prejema malo zadetkov, se ji še ni uspelo prebiti na veliko tekmovanje. Nove kvalifikacije predstavljajo novo priložnost, naloga v skupini H pa ne bo lahka v družbi že omenjenih Hrvatov, Rusov, Ciprčanov, Slovakov in Maltežanov. Pri Fifi kot glavno pomoč Oblaku pri lovljenju SP 2022 navajajo Jasmina Kurtića (Parma), Miho Zajca (Genoa) in Josipa Iličića (Atalanta). "Ko sem bil še deček, sem videl, kako se je Slovenija leta 2000 prebila na evropsko in leta 2002 na svetovno prvenstvo, leta 2010 pa še na SP. Videl sem, da so bili ljudje ob tem srečni, in to veselje bi spet rad prinesel v državo. Pa ne samo navijačem. Zame bi bilo igranje na SP ali EP izpolnitev otroških sanj, zato bom naredil vse, da to tudi uresničim," je decembra za Fifo dejal Oblak.