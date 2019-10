Fifa odločila: Cardiff bo moral Nantesu plačati šest milijonov evrov

Navijači Cardiffa na tekmah še vedno izobešajo transparente v podporo Argentincu in njegovi družini, ki od konca aprila žaluje tudi za očetom tragično preminulega nogometaša. Ta je za posledicami kapi umrl v 58. letu starosti.

Nantes bo za prestop Emiliana Saleprejel šest milijonov evrov, je več kot pol leta po smrti argentinskega napadalca odločila Mednarodna nogometna zveza (Fifa). Sala je skupaj s pilotom Davidom Ibbotsonom, ki ga še niso našli, januarja umrl v letalski nesreči severno od otoka Guernsey v Rokavskem prelivu, potem ko je po uradno potrjenem prestopu v Cardiff City še zadnjič obiskal prostore svojega nekdanjega kluba in na zasebnem letalu poletel iz Francije proti Otoku.

Cardiff bi moral Nantesu za prestop Sale plačati 16,94 milijona evrov, po smrti pa se vpletenim ni uspelo dogovoriti, ali je francoski prvoligaš, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Rene Krhin, upravičen do omenjene odškodnine, glede na to, da Sala za Cardiff nikoli ni zaigral in niti ni treniral s soigralci. Nantes se je odločil aprila poiskati pravico pri Fifi, iz Züricha pa je zdaj prišla potrditev, da bodo morali Valižani plačati šest milijonov evrov.

"Fifin odbor za status igralcev je ugotovil, da mora Cardiff City FC plačati FC Nantesu znesek 6.000.000 evrov, ki ustreza prvemu obroku v sklopu dogovora za prestop," so v uradni izjavi sporočili pri Fifi. Cardiff je prek svojega predstavnika za stike z javnostjo že dejal, da sprejema odločitev, a da bo pred"naslednjimi koraki" prosil za"dodatna pojasnila", saj po informacijah ESPNše ni jasno, ali je to končni znesek ali bo moral Cardiff v prihodnjih tednih oziroma mesecih plačati polno odškodnino. Prvi obrok bi morali Otočani sicer poravnati že 20. februarja.