Fifa po napadu na sodnika kaznovala Urugvajce

Incident se je zgodil na tekmi Urugvaja in Gane, ko nemški sodnik Daniel Siebert ni dosodil enajstmetrovke za južnoameriško ekipo. Ta je takrat vodila z 2:0, če bi zmagala s 3:0, bi se uvrstila v osmino finala, tako pa je napredovala Južna Koreja. Nekateri igralci so po koncu tekme zato obkrožili sodnika in ga verbalno napadli.

Urugvajska zveza bo morala poleg denarne kazni na naslednji mednarodni reprezentančni tekmi delno zapreti domači stadion oziroma bosta morali biti tribuni za goloma prazni.

Kaznovani igralci so Fernando Muslera in Jose Maria Gimenez, ki bosta morala počivati na štirih tekmah, po eno tekmo prepovedi sta dobila Edinson Cavani in Diego Godin. Vsak bo moral odšteti še 20.000 frankov kazni, udeležiti pa se bodo morali tudi dobrodelnega nogometnega dogodka v korist skupnosti.