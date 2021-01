Fifa potrdila desettedenski suspenz Trippierju

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je zavrnila pritožbo in potrdila 10-tedensko prepoved igranja angleškemu nogometašu Kieranu Trippierju, je sporočila v izjavi za javnost. Angleški reprezentant, ki je kazen prejel zaradi vpletenosti v stave, je lahko do razsodbe igral za madridski Atletico, zdaj pa bo moral prisilno počivati do 28. februarja.

Kieran Trippier (levo) bo moral prisilno počivati 10 tednov. Fifa je po odločitvi Angleške nogometne zveze kazen Trippierju naložila 3. januarja, kasneje pa se je klub pritožil, zaradi česar je lahko angleški reprezentant nekaj časa igral. Nazadnje je dres Atletica, vodilnega moštva v španskem prvenstvu, katerega prvi čuvaj mreže je Slovenec Jan Oblak, oblekel proti Sevilli pred tednom dni. 30-letni Trippier je ob prvotnem izreku kazni zanikal vseh sedem domnevnih kršitev 8. člena pravilnika Angleške nogometne zveze (FA). Kršitve naj bi se zgodile julija 2018, na kar je angleški reprezentant zahteval zaslišanje pred komisijo FA. Tudi ta na koncu ni uspela v želji, da bi prestavila datum začetka kazni, ki ostaja 23. december. Trippier je v času domnevnih kršitev igral za Tottenham, pred minulo sezono pa se je preselil v Atletico. Angleški bočni nogometaš je v sezoni 2020/21 odigral 20 tekem in prispeval pet podaj.