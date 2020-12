Fifa predstavila kandidate za trenerja leta, kritiki pa: Ali obstaja samo Evropa?

Mednarodna nogometna federacija (Fifa) je pred dnevi predstavila kandidate za najboljšega trenerja leta 2020. Trojico sestavljalo Marcelo Bielsa (Leeds United), Jürgen Klopp (Liverpool) in Hans-Dieter Flick (Bayern München). Številni pa so ob tem poudarili, da je Fifa preveč osredotočena na evropski nogomet in je zato pozabila na strokovnjake, ki si kruh služijo na ostalih celinah. Med spregledanimi se najbolj omenjata dva – Jorge Jesus (Flamengo) in Pitso Mosimane (Al Ahly).

Jorge Jesus bi si na račun uspehov s Flamengom po mnenju mnogih zaslužil mesto med elitno trojico najboljših trenerjev leta. FOTO: AP Jorge Jesus je v lanski sezoni vodil Flamengo, poleti pa je znova sedel na klop portugalske Benfice. Z brazilskim velikanom je v letu 2020 osvojil Recopo Sudamericano (južnoameriško različico Uefinega superpokala, v katerem se udarita aktualna prvaka v Copi Libertadores in Copi Sudamericani, op. a.) ter brazilski superpokal. Sezono pred tem je bil še bolj uspešen, saj je s Flamengom slavil v že omenjeni Copi Libertadores, ob tem pa je postal tudi brazilski prvak. Drugi kandidat, ki bi po mnenju mnogih moral pristati v ožjem izboru, je južnoafriški strateg Pitso Mosimane. 56-letnik vodi egiptovski Al Ahly, s katerim je nedavno osvojil kar tri lovorike – domača prvenstvo in pokal ter afriško Ligo prvakov. Mosimane je sicer na klop Al Ahlyja sedel šele oktobra, kar je zagotovo bil eden od razlogov, da ga je Fifa spregleda. A po drugi strani mu je v zgolj 11 tekmah uspelo osvojiti kar tri odmevne naslove, ki za povrh zanj sploh niso bili edini v letu 2020. Še pred tem je v sezoni 2019/2020 z južnoafriškim klubom Mamelodi Sundowns osvojil domači dvojček (prvenstvo in pokal, op. a.). Marceloa Bielsa si je uvrstitev na seznam prislužil z odličnim delom na klopi Leedsa, ki ga je po 16 letih odsotnosti uspel pripeljati med angleško elito. Jürgen Klopp se je v srca navijačev Liverpoola dokončno zapisal, potem ko je klubu z Anfielda zagotovil prvi premierligaški naslov v zgodovini. Hans-Dieter Flick pa v letu 2020 sedi na klopi nemškega stroja Bayerna, ki je konkurenco ugnal tako v domačem prvenstvu kot tudi v Ligi prvakov, predvsem pa je odmevala zmaga Bavarcev nad Barcelono v četrtini finala Lige prvakov z 8:2.