Fifa prejela 171 milijonov evrov odškodnine

Denar bo šel v novoustanovljeni svetovni sklad

Na sedežu Fife v Zürichu so v torek potrdili, da je pravosodno ministrstvo Fifini fundaciji podelilo odškodninski sveženj. Gre za vsoto, zaseženo z bančnih računov posameznih funkcionarjev, ki so se znašli v preiskavi, s katero se pokriva izguba, ki so jih utrpele Fifa, ter celinski federaciji Severne, Srednje Amerike in Karibov (Concacaf) ter Južne Amerike (Conmebol) kot "žrtve desetletij organizirane korupcijske sheme v nogometu".

Na Fifi so potrdili, da bo denar šel v novoustanovljeni svetovni sklad, ustanovljen za pomoč pri financiranju nogometnih projektov. "Vesel sem, ko vidim, da se denar, ki je bil nezakonito izčrpan iz nogometa, zdaj vrača nazaj v ustreznejše projekte, tako kot bi moralo tudi biti," je dejal predsednik Fife Gianni Infantino.