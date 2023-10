Fifa preklicala prepoved igranja ruskih reprezentanc U17

Uefa je v torek prejšnji teden objavila, da bo ruskim ekipam do 17 let znova dovolila sodelovanje na turnirjih pod njenim okvirjem, vendar brez himne ali zastave oziroma državnih simbolov.

Prihajajoče svetovno prvenstvo nogometašev do 17 let pa bo potekalo brez ruske udeležbe. Za turnir, ki bo v Indoneziji od 10. novembra do 2. decembra, je že znanih 24 reprezentanc. Ruska selekcija bi se vseeno lahko uvrstila na naslednje svetovno prvenstvo U17 za nogometašice, ki bo od 16. oktobra do 3. novembra 2024 v Dominikanski republiki.