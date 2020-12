Fifa prestavila SP do 17 in 20 let

Prizorišči za obe tekmovanji ostajata isti. Prvenstvo do 20 let bo potekalo v Indoneziji, nogometaši do 17 leta starosti pa se bodo merili v Peruju. "Pandemija covida-19 še naprej predstavlja velik izziv organizatorjem mednarodnih športnih tekmovanj zaradi številnih omejitev potniškega prometa," so razlog za preložitev izpostavili pri Fifi. "Postalo je vse bolj očitno, da se razmere v svetu niso spremenile do te mere, da bi premagale te izzive ter omogočile organizacijo načrtovanih tekmovanj vključno s kvalifikacijskimi obračuni," so še dodali pri Fifi.