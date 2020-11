Fifa preučuje možnosti za enostavnejši in cenejši VAR

Po štirih sestankih in izmenjavi izkušenj o dosedanji uporabi VAR ter predstavitvi rezultatov raziskav in testiranj delovna skupina krovne svetovne federacije njenemu Mednarodnemu odboru za nogometna pravila (IFAB) predstavila predlog za nadaljnje korake pri uporabi preprostejše oblike VAR, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Ena od tem, o katerih je razpravljala delovna skupina, je bil razvoj polavtomatske tehnologije preverjanja, ali je nogometaš v prepovedanem položaju, kar bi poenostavilo postopek preverjanja v najbolj kočljivih in zagatnih položajih in ga naredila čim bolj učinkovitega.

"Po prvi predstavitvi možnosti novega sistema so tri tehnološka podjetja izrazila pripravljenost za prehod na naslednjo stopnjo razvoja že v začetku prihodnjega leta," je zapisala Mednarodna nogometna zveza (Fifa). Naslednja faza vključuje razvoj algoritmov in izboljšanje vizualizacije primerov pri težkih odločitvah, povezanih s pravilom določanja prepovedanega položaja.

Številne odločitve VAR, sprejete v zadnjih tednih, zlasti v angleški Premier League, so naletele na številne in ostre kritike, saj so bili goli, za katere je velika večina menila, da so povsem pravilni, razveljavljeni.