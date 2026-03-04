Fifa prodala skoraj dva milijona vstopnic za SP

Da bi lakoto po vstopnicah postavili v perspektivo, je Fifa objavila zanimivo dejstvo, da je bilo število zahtev za vstopnice 3,4-krat večje od skupnega števila gledalcev, ki so si ogledali 964 tekem na prejšnjih 22 izdajah svetovnih prvenstev. Razumljivo so največ vstopnic kupili prebivalci treh držav gostiteljic, sledili pa so jim navijači iz Anglije, Nemčije, Brazilije, Kolumbije, Španije, Argentine in Francije.

Fifa še ni objavila podrobnosti za tretji del prodaje, ki se bo začel po končnici marca, ko bodo znana zadnja štiri mesta za mundial. Cene vstopnic postajajo prav tako pomembna tema kot tekme. Nominalna vrednost vstopnice za finale 19. julija v East Rutherfordu se giblje od 1749 do 5489 evrov, kar je precejšen skok v primerjavi s finalom SP 2022 v Katarju. Tam so se cene za finale gibale od 177 do 1385 evrov.