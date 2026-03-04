Naslovnica
Nogomet

Fifa prodala skoraj dva milijona vstopnic za SP

04. 03. 2026 14.36

Avtor:
STA
Stadion Azteca

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je objavila, da je v prvih dveh delih prodala skoraj dva milijona vstopnic za svetovno prvenstvo, ki bo to poletje v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki. Povpraševanje je bilo tako veliko, da so navijači število zahtev za vstopnice presegli za več kot 30-krat.

Da bi lakoto po vstopnicah postavili v perspektivo, je Fifa objavila zanimivo dejstvo, da je bilo število zahtev za vstopnice 3,4-krat večje od skupnega števila gledalcev, ki so si ogledali 964 tekem na prejšnjih 22 izdajah svetovnih prvenstev. Razumljivo so največ vstopnic kupili prebivalci treh držav gostiteljic, sledili pa so jim navijači iz Anglije, Nemčije, Brazilije, Kolumbije, Španije, Argentine in Francije.

Fifa
Fifa
FOTO: AP

Fifa še ni objavila podrobnosti za tretji del prodaje, ki se bo začel po končnici marca, ko bodo znana zadnja štiri mesta za mundial. Cene vstopnic postajajo prav tako pomembna tema kot tekme. Nominalna vrednost vstopnice za finale 19. julija v East Rutherfordu se giblje od 1749 do 5489 evrov, kar je precejšen skok v primerjavi s finalom SP 2022 v Katarju. Tam so se cene za finale gibale od 177 do 1385 evrov.

nogomet svetovno prvenstvo fifa vstopnice

NoriSušan
04. 03. 2026 15.24
Dnara se pravi ne fali
hansola
04. 03. 2026 15.21
Če je to objavla FIFA pol jim verjamem lih tok ko SDS, torej nula.
bibaleze
