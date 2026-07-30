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Nogomet

Fifa proti Argentini: začela se je preiskava

Zürich, 30. 07. 2026 09.30 pred 5 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
Agresivna poteza Paredesa po finalu

Fifa je sprožila disciplinski postopek proti argentinski reprezentanci in posameznim igralcem. Postopek bo obravnaval vse sporne dogodke, od incidentov in fizičnih obračunov s španskimi igralci po finalu svetovnega prvenstva do domnevne zlorabe športnega prizorišča za sporočila in dejanja nešportne narave.

Sedež Fife
Sedež Fife
FOTO: AP

Fifa je začela disciplinski postopek proti Argentini. Po določilih Disciplinskega kodeksa Fifa se Argentinska nogometna zveza sooča z morebitnimi kršitvami 13. člena, ki prepoveduje uporabo športnih dogodkov za demonstracije nešportne narave. Postopek se nanaša na dogodek po polfinalni zmagi Argentine, ko so argentinski igralci praznovali s transparentom, na katerem je bilo napisano politično sporočilo "Las Malvinas son Argentinas", kar pomeni "Falklandski otoki so argentinski".

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Argentina se sooča tudi z obtožbami po 15. členu, ki ureja diskriminacijo in rasistične zlorabe, ter po 17. členu, ki se nanaša na kršitve reda in varnosti na tekmah. Ta dva člena vključujeta primere, kot so diskriminatorni vzkliki in geste, neprimerna sporočila igralcev ali gledalcev ter metanje predmetov na igrišče s strani navijačev.

Največ pozornosti bo namenjene 14. členu Disciplinskega kodeksa Fifa , ki obravnava neprimerno vedenje ekipe. Ta člen je povezan z ravnanjem igralcev in članov strokovnega štaba po finalni tekmi v New Yorku.

Incident po zadnjem sodnikovem žvižgu na finalu
Incident po zadnjem sodnikovem žvižgu na finalu
FOTO: Profimedia

Kazni za glavne akterje incidenta po finalu

Prejšnji teden je Fifa imenovala disciplinskega in etičnega tožilca, ki je preučil dogajanje po zadnjem žvižgu Slavka Vinčića v finalu svetovnega prvenstva, ko je med več argentinskimi igralci in člani strokovnega štaba ter španskimi nogometaši prišlo do prerivanja in fizičnega obračunavanja.

Na priporočilo tožilca bo Fifa v skladu s 14. členom Disciplinskega kodeksa zaradi domnevnega napada preiskala argentinska igralca Nahuela Molino, Leandra Paredesa in člana argentinskega štaba Roberta Ayalo.

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Če bodo spoznani za krive, se soočajo z najmanj eno tekmo suspenza za nešportno vedenje in najmanj tremi tekmami suspenza za napad.

Razlagalnik

Falklandski otoki, v Argentini znani kot Las Malvinas, so otočje v južnem Atlantskem oceanu, ki je britansko čezmorsko ozemlje. Argentina že dolgo zahteva suverenost nad njimi, kar je leta 1982 privedlo do kratke, a krvave falklandske vojne. Čeprav so otoki pod britansko upravo, Argentina svoj zahtevek utemeljuje na zgodovinskih in geografskih argumentih, kar ostaja občutljiva politična tema v obeh državah.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
fifa argentina španija

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trol3
30. 07. 2026 10.56
Prepoved udeležbe na naslednjem svetovnem pa bo
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