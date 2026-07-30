Fifa proti Argentini: začela se je preiskava

Fifa je začela disciplinski postopek proti Argentini. Po določilih Disciplinskega kodeksa Fifa se Argentinska nogometna zveza sooča z morebitnimi kršitvami 13. člena, ki prepoveduje uporabo športnih dogodkov za demonstracije nešportne narave. Postopek se nanaša na dogodek po polfinalni zmagi Argentine, ko so argentinski igralci praznovali s transparentom, na katerem je bilo napisano politično sporočilo "Las Malvinas son Argentinas", kar pomeni "Falklandski otoki so argentinski".
Argentina se sooča tudi z obtožbami po 15. členu, ki ureja diskriminacijo in rasistične zlorabe, ter po 17. členu, ki se nanaša na kršitve reda in varnosti na tekmah. Ta dva člena vključujeta primere, kot so diskriminatorni vzkliki in geste, neprimerna sporočila igralcev ali gledalcev ter metanje predmetov na igrišče s strani navijačev.
Največ pozornosti bo namenjene 14. členu Disciplinskega kodeksa Fifa , ki obravnava neprimerno vedenje ekipe. Ta člen je povezan z ravnanjem igralcev in članov strokovnega štaba po finalni tekmi v New Yorku.
Kazni za glavne akterje incidenta po finalu
Prejšnji teden je Fifa imenovala disciplinskega in etičnega tožilca, ki je preučil dogajanje po zadnjem žvižgu Slavka Vinčića v finalu svetovnega prvenstva, ko je med več argentinskimi igralci in člani strokovnega štaba ter španskimi nogometaši prišlo do prerivanja in fizičnega obračunavanja.
Na priporočilo tožilca bo Fifa v skladu s 14. členom Disciplinskega kodeksa zaradi domnevnega napada preiskala argentinska igralca Nahuela Molino, Leandra Paredesa in člana argentinskega štaba Roberta Ayalo.
Če bodo spoznani za krive, se soočajo z najmanj eno tekmo suspenza za nešportno vedenje in najmanj tremi tekmami suspenza za napad.
Falklandski otoki, v Argentini znani kot Las Malvinas, so otočje v južnem Atlantskem oceanu, ki je britansko čezmorsko ozemlje. Argentina že dolgo zahteva suverenost nad njimi, kar je leta 1982 privedlo do kratke, a krvave falklandske vojne. Čeprav so otoki pod britansko upravo, Argentina svoj zahtevek utemeljuje na zgodovinskih in geografskih argumentih, kar ostaja občutljiva politična tema v obeh državah.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.