Fifa proti Argentini: začela se je preiskava

Fifa je začela disciplinski postopek proti Argentini. Po določilih Disciplinskega kodeksa Fifa se Argentinska nogometna zveza sooča z morebitnimi kršitvami 13. člena, ki prepoveduje uporabo športnih dogodkov za demonstracije nešportne narave. Postopek se nanaša na dogodek po polfinalni zmagi Argentine, ko so argentinski igralci praznovali s transparentom, na katerem je bilo napisano politično sporočilo "Las Malvinas son Argentinas", kar pomeni "Falklandski otoki so argentinski".

Argentina se sooča tudi z obtožbami po 15. členu, ki ureja diskriminacijo in rasistične zlorabe, ter po 17. členu, ki se nanaša na kršitve reda in varnosti na tekmah. Ta dva člena vključujeta primere, kot so diskriminatorni vzkliki in geste, neprimerna sporočila igralcev ali gledalcev ter metanje predmetov na igrišče s strani navijačev.

Največ pozornosti bo namenjene 14. členu Disciplinskega kodeksa Fifa , ki obravnava neprimerno vedenje ekipe. Ta člen je povezan z ravnanjem igralcev in članov strokovnega štaba po finalni tekmi v New Yorku.