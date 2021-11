Znani so kandidati Fife za nogometaše leta

Pri nogometaših se bodo za nagrado borili Francoz Karim Benzema (Real Madrid), Belgijec Kevin De Bruyne (Manchester City), Portugalec Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Norvežan Erling Haaland (Borussia Dortmund), Italijan Jorginh o (Chelsea), Francoz N'Golo Kante (Chelsea), Poljak Robert Lewandowski (Bayern München), Francoz Kylian Mbappe (PSG), Argentinec Lionel Messi (Barcelona/PSG), Brazilec Neymar (PSG) in Egipčan Mohamed Salah (Liverpool).

Na seznamu nogometašic so Švedinja Stina Blackstenius ( Häcken), Španka Aitana Bonmati (Barcelona), Angležinja Lucy Bronze (Manchester City), Švedinja Magdalena Eriksson (Chelsea), Norvežanka Caroline Graham Hansen (Barcelona), Danka Pernille Harder (Chelsea), Španka Jennifer Hermoso (Barcelona), Korejka Ji Soyun (Chelsea), Avstralka Sam Kerr (Chelsea), Nizozemka Vivianne Miedema (Arsenal), Španka Alexia Putellas (Barcelona), Kanadčanka Christine Sinclair (Portland Thorns) in Angležinja Ellen White (Manchester City).

Vratarska seznama pa sestavljajo Brazilec Alisson Becker (Liverpool), Italijan Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG), Senegalec Edouard Mendy (Chelsea), Nemec Manuel Neuer (Bayern München) in Danec Kasper Schmeichel (Leicester) ter Nemka Ann-Katrin Berger (Chelsea), Čilenka Christiane Endler (PSG/Lyon), Kanadčanka Stephanie Lynn Marie Labbe (Rosengard/PSG), Švedinja Hedvig Lindahl (Atletico Madrid) in Američanka Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

Pri trenerjih je na seznamu moških ekip izjemoma sedem kandidatov namesto običajnih pet: Italijan Antonio Conte (Inter/Tottenham), Nemec Hansi Flick (Bayern München/Nemčija), Španec Pep Guardiola (Manchester City), Italijan Roberto Mancini (Italija), Argentinca Lionel Sebastian Scaloni (Argentina) in Diego Simeone (Atletico Madrid) ter Nemec Thomas Tuchel (Chelsea). Pri ženskih ekipah je kandidatov pet, Španec Lluis Cortes (Barcelona), Šved Peter Gerhardsson (Švedska), Angležinji Emma Hayes (Chelsea) in Beverly Priestman (Kanada) ter Nizozemka Sarina Wiegman (Nizozemska/Anglija).

Nagrade za leto 2020 so dobili Robert Lewandowski, Lucy Bronze, med trenerji pa Jürgen Klopp in Sarina Wiegman.

V Fifinem izboru nogometaše in trenerje leta izbirajo selektorji in kapetani reprezentanc, delni vpliv pa ima tudi spletno glasovanje navijačev ter izbranih novinarjev. Glasovanje bo potekalo med 22. novembrom in 10. decembrom. V vsaki kategoriji bodo v začetku januarja razkrili tri finaliste, nagrade pa bodo podelili na spletni slovesnosti 17. januarja.