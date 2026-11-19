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Fifa je obvezne prekinitve za pitje vode uvedla na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Na vsaki od 104 tekem sta bila predvidena dva približno triminutna premora, okoli 22. in 67. minute. Ukrepu so nasprotovali številni trenerji in igralci, saj naj bi prekinitve posegale v ritem igre in tekme spreminjale v nekakšno različico štirih četrtin. Po drugi strani so predstavniki Fife poudarjali, da je njihov namen zaščititi zdravje igralcev ter zagotoviti enake pogoje za vse udeležence.

Po poročanju Guardiana je Fifa možnost takšnih prekinitev vključila v razpisno dokumentacijo, poslano potencialnim televizijskim partnerjem za prvenstvo leta 2030. Neimenovani viri iz zveze so pojasnili, da morajo v razpisnem postopku predvideti različne možnosti, kar pa še ne pomeni, da bodo premore tudi dejansko uvedli.

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

Morebitna uvedba bo zahtevala tudi ločeno odobritev za tekme, ki bodo ob stoletnici prvega svetovnega prvenstva leta 1930 potekale v Argentini, Paragvaju in Urugvaju. Prekinitve za osvežitev so na letošnjem prvenstvu prinesle tudi dodatne možnosti za televizijsko oglaševanje.

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Ameriška televizijska mreža Fox, ki je imela ekskluzivne pravice za prenose v ZDA, je v prvem četrtletju poslovnega leta 2027 v televizijskem segmentu zabeležila 641 milijonov dolarjev (približno 584 milijonov evrov) višje oglaševalske prihodke kot v enakem obdobju leto prej, kar pomeni 60-odstotno rast.

K temu so prispevali predvsem prenosi svetovnega prvenstva in višje cene oglasov, pa tudi politično oglaševanje in digitalna platforma Tubi. Po navedbah revije Hollywood Reporter so oglasni premori za osvežitev ustvarili od dva do devet milijonov dolarjev prihodkov na tekmo (približno 1,8 do 8,2 milijona evrov). Fox naj bi samo z njimi zaslužil približno 250 milijonov dolarjev (228 milijonov evrov).

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