Fifa s prisilno upravo v reševanje egiptovskega nogometnega kaosa

Egiptovskega nogometna zveza (EFA) je ostala brez celotnega vodstva, upravnega odbora in strokovnega vodstva po šokantnem izpadu sedemkratnih afriških prvakov v osmini finala letošnjega afriškega prvenstva, ki ga je Egipt tudi gostil. "Faraoni" so izpadli, kljub temu, da je bil v njihovih vrstah zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah, ki je zdaj že bivšim vodilnim v zvezi očital, da so proti njegovi volji tržili njegove medijske pravice v Egiptu.

Predsednik zveze Hani Abo Ride, ki je egiptovski nogomet vodil tri leta, je nepreklicno odstopil, skupaj z njim je odšlo še nekaj članov uprave. Pred tem pa so bili prisiljeni oditi tudi člani trenerskega štaba na čelu z mehiškim selektorjem Javierjem Aguirrejem.

Nekdanji nogometaš in trener Mehike je dobil odpoved le dobri dve uri po porazu in izpadu proti Južnoafriški republiki. Petčlansko prisilno upravo EFA bo zdaj pod budnim očesom Mednarodne nogometne zveze (Fifa) vodil poslovnež Amr Jousef Hasan El Ganaini.