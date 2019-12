Fifa s tožbo proti Platiniju in Blatterju

Fifa tega ni komentirala, poroča nemška tiskovna agencija DPA, ki je novico objavila potem, ko je dobila vpogled v dokumente Fife o tej zadevi.

Fifa je zaradi omenjene vsote, ki jo je od Blatterja leta 2011 dobil Platini, leta 2015 nekdanjega francoskega reprezentanta kaznovala z osemletno prepovedjo delovanja v nogometu. Suspenz so pozneje skrajšali na štiri leta in se je iztekel v začetku oktobra. Blatter in Platini sta trdila, da je bil to honorar za Platinijevo delo v Fifi med letoma 1998 in 2002, za kar pa ni bila sklenjena pogodba.

Platinija je na predsedniškem mestu Uefe po vseh aferah zamenjal Slovenec Aleksander Čeferin.