Fifa sprožila preiskavo zoper Gustava Cabrala

Antonio Rüdiger in Gustavo Cabral

Devetintridesetletni Cabral je po omenjeni tekmi dejal, da so njegove besede napačno interpretirali in odločno zanikal, da je rasistično žalil temnopoltega nemškega nogometaša. Argentinec je dodal, da je Rüdigerja poimenoval za "strahopetca" in pri tem uporabil špansko frazo, ki je podobna žalitvi na rasni osnovi.