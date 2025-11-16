Svetli način
Fifa stopnjuje ukrepe proti spletnim zlorabam

Zürich, 16. 11. 2025 10.25 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Mednarodna nogometna zveza je na današnji mednarodni dan strpnosti sporočila, da stopnjuje ukrepe proti spletnim zlorabam. Letos je bilo prek službe Fife za zaščito družbenih medijev na platformah družbenih medijev prijavljenih več kot 30.000 žaljivih objav. Organom pregona so prijavili 11 posameznikov.

Fifa je na črni seznam uvrstila posameznike, odgovorne za zelo žaljivo vedenje pri nakupu vstopnic. Mednarodna nogometna zveza je ponovno potrdila svojo zavezanost spodbujanju spoštovanja in vključenosti z opominom, da sovraštvo in diskriminacija v nogometu nimata mesta.

V okviru svojih prizadevanj bo na tem področju okrepila svojo službo za zaščito družbenih medijev (SMPS), ki je vse leto na voljo vsem igralcem, ekipam in uradnikom na turnirjih Fife ter njenim članicam.

Gianni Infantino
Gianni Infantino FOTO: AP

Od uvedbe sistema SMPS leta 2022 je bilo na platformah družbenih medijev prijavljenih več kot 65.000 žaljivih objav v pregled in odstranitev, vključno z več kot 30.000 od začetka letošnjega leta. Od letošnjega januarja je bilo svetovnim organom pregona v Argentini, Braziliji, Franciji, na Poljskem, v Španiji, Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike prijavljenih 11 posameznikov zaradi zlorab med tekmovanji, en primer pa je bil predložen Interpolu.

Fifa
Fifa FOTO: AP

Pristojni upravni odbori Fife so bili o teh incidentih obveščeni, da lahko sprejmejo vse potrebne ukrepe na lokalni ravni. Poleg tega Fifa v vseh ugotovljenih primerih uvršča na črni seznam posameznike, odgovorne za zelo žaljivo vedenje, da jim prepreči nakup vstopnic za morebitne prihodnje turnirje ali dogodke pod okriljem Fife.

