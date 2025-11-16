Fifa stopnjuje ukrepe proti spletnim zlorabam

Fifa je na črni seznam uvrstila posameznike, odgovorne za zelo žaljivo vedenje pri nakupu vstopnic. Mednarodna nogometna zveza je ponovno potrdila svojo zavezanost spodbujanju spoštovanja in vključenosti z opominom, da sovraštvo in diskriminacija v nogometu nimata mesta.

V okviru svojih prizadevanj bo na tem področju okrepila svojo službo za zaščito družbenih medijev (SMPS), ki je vse leto na voljo vsem igralcem, ekipam in uradnikom na turnirjih Fife ter njenim članicam.