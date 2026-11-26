"Fifa lahko potrdi, da je bila žrtev kriminalnega kibernetskega napada, ki je povzročil nepooblaščen dostop do omejenega števila osebnih in poslovnih podatkov. Fifa tesno sodeluje z ustreznimi organi, vključno z organi pregona. Takšna dejanja pomenijo resno in nesprejemljivo kršitev zasebnosti ter imajo lahko pomembne posledice za prizadete posameznike," je za The Athletic povedal predstavnik Fife.

Viri pri Fifi, ki so govorili pod pogojem anonimnosti zaradi zaščite poslovnih odnosov, so povedali, da je obseg uhajanja podatkov manjši od 0,1 odstotka vseh podatkov, ki jih hrani krovna organizacija. Poudarili so, da je skupina, odgovorna za kibernetski napad, dostop pridobila s pretvarjanjem, da gre za zaposlene, in ne zaradi napake v sistemu. Dodali so, da je bil napad usmerjen proti organizaciji, ne proti posameznikom.