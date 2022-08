Fifa tudi uradno potrdila, da se bo SP začel dan prej

"Da prvenstvo odpre domača reprezentanca, je dolgoletna tradicija, nismo je hoteli prekinjati, zato smo spremenili datum začetka," so sporočili iz Fife. "Navijači, ki imajo vstopnico za omenjeni tekmi, bodo obveščeni po elektronski pošti, njihove vstopnice bodo ostale veljavne," so še dodali pri krovni zvezi.

Tekmo med Senegalom in Nizozemsko, s katero bi se 21. novembra po prvotnem načrtu moralo začeti prvenstva, so prestavili s 13. na 19. uro.

Tekma med Katarjem in Ekvadorjem bo tako 20. novembra ob 19. uri (17. uri po srednjeevropskem času) na stadionu Al Bayt.

Domača reprezentanca je prve tekme prvenstev igrala od leta 1958 do 1970 in spet od turnirja v Nemčiji od leta 2006, vmes pa je tekmovanja odprl branilec naslova, ki pa zdaj nima več neposrednega vabila na prvenstvo in mora vseeno igrati kvalifikacije.