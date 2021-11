Nova klofuta za 'superligaše': Evropska komisija zagovarja obstoječi model evropskega nogomet

Uefa in Fifa sta prejeli dodatno mero samozavesti, potem ko so protimonopolni regulatorji Evropske unije sodnikom dali vedeti, da bi evropska krovna nogometna zveza lahko upravičeno blokirala konkurenta, ki bi ogrozil evropski športni model, ugotavlja medijska hiša MLex, ki je specializirana za poročanje o primerih na evropskem sodišču.

Stališča Evropske komisije namenjena Evropskemu sodišču poudarjajo pomen športnih zaslug v nogometu in obstoječe piramidne strukture, v kateri ekipe izpadejo oz. napredujejo, nadzira pa jo Uefa. Evropska komisija načrte evropske Superlige za večinoma zaprto tekmovanje prikazuje kot jasno grožnjo obstoječemu modelu evropskega nogometa.

Kot ugotavljata novinarja Nicholas Hirst in Lewis Crofts, Evropska komisija ni naklonjena zaprtemu tipu tekmovanja, kot ga predvideva zloglasna Superliga. Poleg tega je MLex prišel tudi do informacij, da se Evropska komisija ne strinja z očitki ustanoviteljev Superlige, češ da Uefa, ki ima sedež izven Evropske unije, ni ustrezen organ, da bi soodločala, kakšen je primeren evropski model nogometa. Evropska komisija, tako Mlex, naj bi zavrgla tudi argumente ustanoviteljev Superlige, da je Uefin pristop do športa od države do države v nasprotju z enotnim modelom trga in da je Uefa pri tem v navzkrižju interesov.

icon-expand Upor navijačev Chelseaja proti Superligi je otoške klube hitro 'povlekel' k streznitvi. FOTO: AP

Maja se je sodnik madridskega sodišča Manuel Ruiz de Lara, ki obravnava tožbo podjetja European Superleague Company SL proti Uefi in Fifi, obrnil na Evropsko sodišče. To naj bi razpravljalo o monopolnem položaju Uefe in Fife pri organizaciji in vodenju klubskih tekmovanj, kar je po mnenju sodnika Ruiza de Lare v nasprotju z evropsko zakonodajo. Ustanovitelji Superlige sicer trdijo, da je bila grožnja Uefe, da bodo izključili klube in igralce, ki sodelujejo v novem vseevropskem tekmovanju, v katerem sodelujejo številni največji evropski klubi, zloraba prevladujočega položaja nad nogometom. Mnenje Evropske komisije bi lahko spremenilo pristop sodnikov

MLex še piše, da ima Evropska komisija v postopku zgolj svetovalno vlogo, toda da je njen pogled pomemben, ker je na vrhu EU protimonopolnega izvajalca, bi lahko sprožilo primer v sektorju in vplivalo na pristop sodnikov do tega vprašanja. Ustanovitelji Superlige trdijo, da Uefina grožnja, da bi izključila klube in nogometaše, ki bi sodelovali v Superligi, iz svojih tekmovanj, zloraba dominantnega položaja v nogometu. Real, Barcelona in Juventus sicer še ohranjajo projekt Superlige 'na aparatih', potem ko se je ostalih devet ustanovnih članov umaknilo iz projekta in pristalo na plačilo kazni. Evropska komisija ima sicer le svetovalno vlogo pri vsem skupaj, toda gre za pomembno pravno mnenje, saj gre za vodilni protimonopolni organ EU. Vse to, ugotavljata novinarja MLex, bi lahko pomenilo tudi to, da bi sodniki pristop k primeru. MLex še dodaja, da izvršni organ Evropske unije ni izrazito naklonjen niti eni niti drugi strani.

icon-expand Uefa je Superligi hipoma napovedala vojno ... Trije preostali klubi so se zatekli na sodišče. FOTO: Uefa