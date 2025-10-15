Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Fifa: Upamo, da bodo vsa prizorišča SP pripravljena

Washington, 15. 10. 2025 19.06 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Mednarodna nogometna zveza Fifa je v izjavi za javnost zapisala, da upa, da bo vseh 16 prizorišč tekem svetovnega prvenstva prihodnje leto pripravljenih na nemoteno izvedbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat izrazil možnost, da bi zaradi varnostnih razlogov lahko poiskali nova prizorišča.

FIFA
FIFA FOTO: AP

"Upamo, da bo vseh 16 prizorišč pripravljenih in da bodo izpolnjevala zahteve Fife. Varnost in zaščita sta glavni prioriteti vseh dogodkov po svetu pod okriljem Fife," tiskovnega predstavnika Fife navaja AFP. Dodal je še, da so za to odgovorne vlade držav gostiteljic.

Donald Trump, ki je samooklicani predsednik delovne skupine Bele hiše za SP, je v torek dejal, da bo predsednik Fife Gianni Infantino podprl selitev tekem SP iz ameriških mest, če bo to potrebno. Trump je septembra omenil možnost selitev tekem iz mest, ki jih vodijo demokrati, potem ko je zanje sprejel posebne varnostne ukrepe.

Trumpova administracija je letos kljub nasprotovanju lokalnih voditeljev napotila pripadnike nacionalne garde v ameriška mesta, ki jih vodijo demokrati, saj pravi, da so potrebni za boj proti kriminalu in levičarskemu aktivizmu. Boston naj bi po prvotnem sporedu SP prihodnje leto gostil sedem, San Francisco in Seattle po šest ter Los Angeles osem tekem.

ZDA bodo SP gostile skupaj z Mehiko in Kanado, 11 od 16 mest gostiteljic bo ameriških. Turnir bo na sporedu med 11. junijem in 19. julijem.

Ameriški predsednik je po pisanju AFP med drugim namignil tudi na morebitno selitev dogodkov, ki bodo potekali v okviru olimpijskih iger 2028 v Los Angelesu.

nogomet fifa svetovno prvenstvo
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vsevedni Joža
15. 10. 2025 21.57
+2
Infantino leze v rit Trumpuy ta pa mz bo v zameno uničil prvenstvo. #IceIceBaby
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306