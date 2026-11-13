Fifa v New Yorku izgubila sodno bitko proti Uefi

Uefa je sodne dokumente vložila avgusta v okviru širše strategije za odstavitev Giannija Infantina z mesta predsednika Fife. Ta načrt vključuje tudi možnost vložitve kazenske ovadbe zoper njega osebno v Švici zaradi domnevnega finančnega oškodovanja.

Odvetniki Uefe želijo v postopku pridobiti dokaze od newyorškega investicijskega sklada Thrive, ki ga vodi Joshua Kushner, ter od Fifinih svetovalcev pri banki JP Morgan. Dokumentacija se nanaša na julijski načrt o delni razprodaji pravic za svetovno prvenstvo, ki je v svetovni nogometni javnosti dvignil veliko prahu.

Na okrožnem sodišču na Manhattnu so predlogi dveh Fifinih podružnic za vstop v postopek padli v vodo. Sodnica je v obrazložitvi zapisala, da omenjeni družbi v tem primeru "nimata neposrednega, bistvenega in pravno varovanega interesa".

"Nič v sodnem spisu ne kaže na to, da bi bile ameriške podružnice Fife ali celo sama Fifa stranke v načrtovanem kazenskem postopku," je v svoji odločitvi poudarila sodnica Jeannette Vargas. "Ameriške podružnice Fife zagotovo niso navedle dejstev, ki bi kazala na to, da bi se v takšnem postopku znašle v vlogi obdolžencev," je sodnica okrožnega sodišča za južno okrožje New Yorka zapisala v osemstranskem dokumentu.

Pri Fifi so poudarili, da se odločitev nanaša izključno na njuni hčerinski družbi, ki sta v spisu navedeni kot FIFA (AMERICAS) INC. in FWC2026 US, INC. "Sodišče se ni spuščalo v vsebinsko presojo Uefine vloge in nobenih dokumentov ni treba predložiti," so sporočili iz krovne nogometne organizacije. Kushnerjeva družba Thrive naj bi za zastopanje v postopku, ki ga je sprožila Uefa, najela odvetnika Alexa Spira, znanega po tem, da je v odmevnih primerih zastopal Elona Muska.

Posledice načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev, ki so ga sicer opustili že v nekaj dneh zaradi ostrega svetovnega odziva, so sprožile največjo krizo v skoraj enajstletnem predsedovanju Infantina na čelu Fife. Kljub temu se namerava marca znova potegovati za predsedniški stolček. Sklad Thrive in Joshua Kushner, sicer mlajši brat zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jareda Kushnerja, naj bi imela vlogo glavnega vlagatelja v skrivnostnem projektu, poimenovanem FIFA Forward Enterprise.

Vlagatelji so nameravali Fifi plačati 4,2 milijarde dolarjev za trajni, več kot 20-odstotni delež v hčerinski družbi FFE, ki bi upravljala tekmovanja pod okriljem krovne nogometne zveze, vključno s svetovnim prvenstvom. Vseh 211 nacionalnih zvez članic Fife, ki so že zdaj dejanske lastnice te neprofitne organizacije s sedežem v Zürichu, pa naj bi v zameno za potrditev projekta prejelo po 20 milijonov dolarjev. Fifine denarne rezerve so sicer po julijskem koncu moškega svetovnega prvenstva, ki so ga skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika, narasle na več kot 5 milijard dolarjev.

Uefa je zahteve za razkritje dokazov vložila v več ameriških zveznih državah. Pri Fifi so septembra sodniku na Floridi, kjer ima organizacija pisarne v predmestju Miamija, zatrdili, da takšni sodni postopki predstavljajo nadlegovanje Infantina. Ta se bo na volitvah pomeril z najmanj enim protikandidatom – izkušenim japonskim funkcionarjem Kohzom Tashimo –, pri čemer se rok za vložitev kandidatur izteče prihodnjo sredo. Tashima je sicer že od leta 2016 Infantinov kolega v 37-članskem izvršnem odboru Fife.

Pričakovati je, da bo svojega kandidata predlagala tudi Uefa. Trenutno si prizadevajo prepričati Fifinega vodjo globalnega nogometnega razvoja in nekdanjega trenerja Arsenala Arsena Wengerja, naj se na volitvah zoperstavi svojemu sedanjemu šefu.