Fifa v odzivu na Trumpov zapis podpira proteste nogometašev

Donald Trump je po odločitvi zveze pozval k bojkotu ameriških izbranih vrst v nogometu, na kar se je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) odzvala s sporočilom za javnost, v katerem je podprla vse nogometaše, ki na miren način protestirajo proti rasizmu in nasilju. Fifa se je že na začetku meseca odzvala na proteste nogometašev v nemškem državnem prvenstvu ter pozvala tamkajšnjo zvezo in disciplinsko komisijo, da v skladu z dogajanjem v svetu deluje z zdravim razumom ne kaznuje nogometašev zaradi političnih sporočil. Zdaj je zavzela še bolj odločno držo.

"Fifa se vedno zavzema za toleranco, spoštovanje in zdrav razum, ko prihaja do tako pomembnih človeških vprašanj," so v ponedeljek zapisali in podprli Ameriško nogometno zvezo (USSF), ki se je znašla v nemilosti predsednika Trumpa, potem ko je spremenila pravilo in dovolila nogometašem, da s klečanjem protestirajo med igranjem ameriške himne.

Trump je vse skupaj označil za pomanjkanje spoštovanja do ameriške zastave, USSF pa je ob protestih, ki so zajeli ZDA, umaknila prepoved političnih sporočil, ki je bila v veljavi od leta 2017.