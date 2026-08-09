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Nogomet

Fifa vidi zaroto proti Infantinu, ki je pod vse večjim pritiskom

Ljubljana, 09. 08. 2026 08.17 pred enim dnevom 3 min branja 20

Avtor:
S.V.
Gianni Infantino

Mednarodna nogometna zveza Fifa je (pričakovano) stopila v bran svojemu predsedniku Gianniju Infantinu in njegove kritike obtožila "usklajenih in nenehnih prizadevanj", da bi spodkopali njegovo avtoriteto. Pritisk na Švicarja se vse bolj stopnjuje, Uefa pa je jasno sporočila, da vanj nima več zaupanja. Na mizi je celo bojkot prihodnjih Fifinih tekmovanj.

Nova fronta v vse bolj umazanem sporu na vrhu svetovnega nogometa se je odprla po poročanju britanskega Daily Telegrapha, da naj bi ženska, s katero naj bi bil Infantino v razmerju v času svojega službovanja pri Uefi, po odhodu iz evropske nogometne zveze prejela šestmestno izplačilo.

Infantino je navedbe odločno zanikal in jih označil za kategorično neresnične. Iz Fife so dodali, da so namigovanja o neprimernem ravnanju oziroma kršitvah pravil obrekljiva.

Uefa je medtem za Sky News potrdila, da je bila neimenovani ženski ob odhodu izplačana odpravnina, evropska zveza pa je pokrila tudi stroške njenega študija MBA na lokalni poslovni šoli. Po pojasnilih Uefe so bila takšna izplačila skladna s takratnimi pravili.

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Namesto umirjanja razmer je iz Züricha sledil dolg in bojevit odgovor. Pri Fifi trdijo, da je vse bolj očitno, da želi del nogometne javnosti načrtno spodkopati tako organizacijo kot njenega predsednika.

"Vedno bolj očitno je, da nekateri usklajeno in vztrajno poskušajo spodkopati Fifo in njenega predsednika," so zapisali.

Dodali so, da tisti, ki nimajo podpore Fifinih članic, z obtožbami, namigovanji ali dezinformacijami ne bi smeli poskušati doseči tistega, česar ne morejo doseči po demokratičnih postopkih zveze.

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Gre za obrambni manever vodstva Fife, ki se namesto predvsem z vsebino očitkov vse glasneje ukvarja z motivi svojih kritikov. Pri organizaciji poudarjajo, da je Infantino nogometu posvetil več kot 30 let poklicne kariere in da ima demokratični mandat članic.

"Spremembe neizogibno posegajo v ustaljene interese, vendar nestrinjanje s spremembami ne more upravičevati poskusov spodkopavanja demokratičnega mandata predsednika Fife ali institucije, ki jo je bil izvoljen voditi," še sporočajo iz Züricha.

Toda težave za Infantina segajo precej dlje od najnovejših navedb iz njegovega zasebnega življenja. Njegov položaj je močno načel spor zaradi kontroverznega načrta, po katerem je želela Fifa del komercialnega deleža svetovnega prvenstva ponuditi zasebnim vlagateljem. Načrt je sprožil izjemen odpor evropskega nogometa, Infantino pa ga je na koncu opustil in se opravičil.

Za Uefo to ni bilo dovolj. Evropska nogometna zveza je sporočila, da je zaradi ravnanja predsednika Fife izgubila zaupanje vanj in da je še vedno pripravljena razmišljati o bojkotu prihodnjih Fifinih tekmovanj.

Uefa se pri tem postavlja v vlogo zaščitnice obstoječega nogometnega modela, medtem ko je Fifa pod Infantinom vse pogosteje tarča očitkov, da športne interese podreja širjenju tekmovanj, političnemu vplivu in predvsem novim virom prihodkov.

Pritisk na predsednika Fife medtem narašča tudi med posameznimi nacionalnimi zvezami. Angleška nogometna zveza je Fifi poslala pismo, v katerem je umaknila podporo Infantinovi ponovni izvolitvi, norveška zveza pa je šla še dlje in ga neposredno pozvala k odstopu.

Infantino kljub temu ne kaže namena, da bi zapustil položaj. Še vedno ima pomembne zaveznike. Podporo so mu izrazile zveze Mehike, Argentine, Katarja, Egipta in Maroka.

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KOMENTARJI20

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BoriSe
10. 08. 2026 15.05
Vse skupaj ni spodkopavanje FIFE ampak UEFA in vsi ostali hočemo odstop Infantina! Hotel je biti najvecji prijatelj od Donalda Duck Trumpa pa mu je se on obrnil hrbet in ga ne pozna vec, ko ga je Infantino hotel prositi za pomoč! Pa kaj je on sploh pričakoval od nekoga kateremu je pomemben samo denar! Za Trumpa je bil Infantino dober samo, ko je videl v njemu dobiček in slavo! Ko je pa prislo vse s.ranje ki sta ga imela Infantinček in Trumpl v načrtu se je videlo kam pes taco moli! Hinavskemu Infamtinu je obrnil hrbet se vecji hinavec Trump! Infantino si je hotel kar sam sebi povišati plačo na 30 milijonov evrov! Pa ta res ni normalen, ce misli, da bo ostal na polozaju! UEFA sedaj ne sme prenehati..kar se je začelo morajo nadaljevati dokler Infantina ne bo več!!!
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0 0
poper00
09. 08. 2026 19.59
Že zaradi rdečega kartona bi moral odstopiti za te stvari pa iti v zapor.
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+1
1 0
Lastniki česarkoli
09. 08. 2026 16.41
Stolčki se majejo... in ljubice odhajajo
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+2
3 1
Ursooo
09. 08. 2026 15.52
Trump je nehal dvigovat telefon, al kako? 😄 Po moje u.d.b.o.-komunistična zarota proti FIFI
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+0
1 1
Slovenska pomlad
09. 08. 2026 14.35
Zarota je zagotovo,tako kot pri Janši,ki je res nedolžen in zato dobi visoko odškodnino.
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-1
0 1
poper00
09. 08. 2026 19.58
Janša ni nedolžen in je bil obsojen.Ustavni sodniki so ga izpustili z razlago ,da ne bi bilo dobro ,če bi opozicujski voditelj bil v zaporu nakar je primer zastaral.Janša je bil pravomočno obsojen in je kriminalec.
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+1
1 0
Potouceni kramoh
09. 08. 2026 14.24
Janez sprašuje Infant terribla če se še spomni ko sta krave skupaj pasla.
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+2
2 0
SAKOSAKO
09. 08. 2026 14.22
Kar si je skuhal naj tudi poje!!! Pa Trumpu se naj še sproti zahvali, ker je videl hiter zaslužek!!! Ampak……
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+1
1 0
machine
09. 08. 2026 13.51
No no počasi. Čeferin si je hotel pred časom urediti dosmrtni mandat na čelu Uefe! Pohlepen do konca!!!!!!!!!!!!!!!!!
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-1
2 3
poper00
09. 08. 2026 20.01
Ne nabijaj brezveze.Nekaj si zmisliš samo ,da bi ga očrnil v bistvu pa nimaš pojma.
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+1
1 0
Anion6anion
09. 08. 2026 13.42
Kot kaže so funkcionarji Fife še bolj koruptivni kot zelenski
Odgovori
+0
1 1
kunccix
09. 08. 2026 11.13
Isto kot naš jufka, vse je vedno zarota, politični konstrukt.. ampak tam kjer je dim je tudi ogenj. Elita se vedno bori za svoj stolček, privilegije in denar
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+7
8 1
Wolfman
09. 08. 2026 10.45
Če se ne bo po hitrem postopku pometlo vsa ta podla umazanija, potem ne vidim več prihodnosti v nogometu.
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+3
3 0
FORTUDO1
09. 08. 2026 10.39
Sami pokvarjenci na kupu, kjer se vrtijo enormne količine denarja, jasno je, da podpirajo pokvarjenega Infantina, saj s tem branijo tudi svoje interese in privilegije, ki jih nosijo njihovi položaji v vodstvu FIFE. Nagnusno vse skupaj!!!
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+9
9 0
Banion
09. 08. 2026 10.09
seveda, saj če pade predsednik bodo naslednji na udaru priskledniki in če je predsednik malo privatiziral pri ljubicah so to počeli tudi ostali.
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+8
8 0
Fluxx
09. 08. 2026 09.47
Smo že pri zarotah. Janez ga zih podpira :D
Odgovori
+8
10 2
HardKore
09. 08. 2026 09.18
Vsi ki so na položajih samo zato, da bi mastno zaslužili, takoj odpoved pogodbe! V vseh panogah! Najprej politika!!! Neboš me brisal!
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+11
11 0
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