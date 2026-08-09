Fifa vidi zaroto proti Infantinu, ki je pod vse večjim pritiskom

Nova fronta v vse bolj umazanem sporu na vrhu svetovnega nogometa se je odprla po poročanju britanskega Daily Telegrapha, da naj bi ženska, s katero naj bi bil Infantino v razmerju v času svojega službovanja pri Uefi, po odhodu iz evropske nogometne zveze prejela šestmestno izplačilo.
Infantino je navedbe odločno zanikal in jih označil za kategorično neresnične. Iz Fife so dodali, da so namigovanja o neprimernem ravnanju oziroma kršitvah pravil obrekljiva.
Uefa je medtem za Sky News potrdila, da je bila neimenovani ženski ob odhodu izplačana odpravnina, evropska zveza pa je pokrila tudi stroške njenega študija MBA na lokalni poslovni šoli. Po pojasnilih Uefe so bila takšna izplačila skladna s takratnimi pravili.
Namesto umirjanja razmer je iz Züricha sledil dolg in bojevit odgovor. Pri Fifi trdijo, da je vse bolj očitno, da želi del nogometne javnosti načrtno spodkopati tako organizacijo kot njenega predsednika.
"Vedno bolj očitno je, da nekateri usklajeno in vztrajno poskušajo spodkopati Fifo in njenega predsednika," so zapisali.
Dodali so, da tisti, ki nimajo podpore Fifinih članic, z obtožbami, namigovanji ali dezinformacijami ne bi smeli poskušati doseči tistega, česar ne morejo doseči po demokratičnih postopkih zveze.
Gre za obrambni manever vodstva Fife, ki se namesto predvsem z vsebino očitkov vse glasneje ukvarja z motivi svojih kritikov. Pri organizaciji poudarjajo, da je Infantino nogometu posvetil več kot 30 let poklicne kariere in da ima demokratični mandat članic.
"Spremembe neizogibno posegajo v ustaljene interese, vendar nestrinjanje s spremembami ne more upravičevati poskusov spodkopavanja demokratičnega mandata predsednika Fife ali institucije, ki jo je bil izvoljen voditi," še sporočajo iz Züricha.
Toda težave za Infantina segajo precej dlje od najnovejših navedb iz njegovega zasebnega življenja. Njegov položaj je močno načel spor zaradi kontroverznega načrta, po katerem je želela Fifa del komercialnega deleža svetovnega prvenstva ponuditi zasebnim vlagateljem. Načrt je sprožil izjemen odpor evropskega nogometa, Infantino pa ga je na koncu opustil in se opravičil.
Za Uefo to ni bilo dovolj. Evropska nogometna zveza je sporočila, da je zaradi ravnanja predsednika Fife izgubila zaupanje vanj in da je še vedno pripravljena razmišljati o bojkotu prihodnjih Fifinih tekmovanj.
Uefa se pri tem postavlja v vlogo zaščitnice obstoječega nogometnega modela, medtem ko je Fifa pod Infantinom vse pogosteje tarča očitkov, da športne interese podreja širjenju tekmovanj, političnemu vplivu in predvsem novim virom prihodkov.
Pritisk na predsednika Fife medtem narašča tudi med posameznimi nacionalnimi zvezami. Angleška nogometna zveza je Fifi poslala pismo, v katerem je umaknila podporo Infantinovi ponovni izvolitvi, norveška zveza pa je šla še dlje in ga neposredno pozvala k odstopu.
Infantino kljub temu ne kaže namena, da bi zapustil položaj. Še vedno ima pomembne zaveznike. Podporo so mu izrazile zveze Mehike, Argentine, Katarja, Egipta in Maroka.
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