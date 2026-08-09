Fifa vidi zaroto proti Infantinu, ki je pod vse večjim pritiskom

Nova fronta v vse bolj umazanem sporu na vrhu svetovnega nogometa se je odprla po poročanju britanskega Daily Telegrapha, da naj bi ženska, s katero naj bi bil Infantino v razmerju v času svojega službovanja pri Uefi, po odhodu iz evropske nogometne zveze prejela šestmestno izplačilo. Infantino je navedbe odločno zanikal in jih označil za kategorično neresnične. Iz Fife so dodali, da so namigovanja o neprimernem ravnanju oziroma kršitvah pravil obrekljiva. Uefa je medtem za Sky News potrdila, da je bila neimenovani ženski ob odhodu izplačana odpravnina, evropska zveza pa je pokrila tudi stroške njenega študija MBA na lokalni poslovni šoli. Po pojasnilih Uefe so bila takšna izplačila skladna s takratnimi pravili.

Namesto umirjanja razmer je iz Züricha sledil dolg in bojevit odgovor. Pri Fifi trdijo, da je vse bolj očitno, da želi del nogometne javnosti načrtno spodkopati tako organizacijo kot njenega predsednika. "Vedno bolj očitno je, da nekateri usklajeno in vztrajno poskušajo spodkopati Fifo in njenega predsednika," so zapisali. Dodali so, da tisti, ki nimajo podpore Fifinih članic, z obtožbami, namigovanji ali dezinformacijami ne bi smeli poskušati doseči tistega, česar ne morejo doseči po demokratičnih postopkih zveze.